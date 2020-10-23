Джилл Байден в цветах, Меланья Трамп в черном: за нарядами первых леди стоит тревожное "предзнаменование"

"(...) На президентских выборах в США 22 октября состоялись вторые дебаты между уходящим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. Вечер был менее насыщенным, чем их предыдущая встреча, но он еще раз доказал, что соперничество на сцене разыгрывалась не только между двумя мужчинами. Обе леди, Меланья Трамп и Джилл Байден, присутствовавшие рядом с ними в качестве зрительниц, также столкнулись друг с другом в безмолвной, но грозной битве на языке одежды", - пишет журналист Le Figaro Адриан Коммюнье.

"Для второй дуэли на физическом уровне выбор Меланьи Трамп, которая также отмечает свое возвращение в СМИ после выздоровления от Covid-19, пал на приталенное черное платье-смокинг без рукавов. В качестве аксессуаров она добавила пару черных лакированных туфель Louboutin и защитную маску, подобранную в тон темному наряду. Стоявшая напротив нее Джилл Байден предпочла цветочный образ, на ней было платье в цветах и бежевые каблуки. Она также подобрала маску, сочетающуюся с ее платьем", - говорится в статье.

"Два стиля, две атмосферы. Интернет-пользователи в Twitter не преминули заметить столь разительный контраст в одежде, - указывает издание. "Я не думаю, что это случайно, стиль используется для общения, - объясняет одна обитательница интернета. - Посмотрите на яркое и трогательное платье Джилл Байден. Меланья же выбрала скелетоподобное платье без рукавов и маску под кожу. Мода имеет значение".

"В нарядах двух леди некоторые усмотрели предзнаменование будущего Соединенных Штатов. "У меня сложилось впечатление, что в них в упрощенном виде представлено все, что нужно знать о выборе, который нас ждет - между надеждой и отчаянием", - комментирует другой пользователь интернета. Ответ прояснится 3 ноября", - резюмирует Коммюнье.