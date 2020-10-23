Нагорный Карабах: Тертер под обстрелом армянских снарядов

"Этот азербайджанский город с населением 24 тыс. человек, расположенный на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в течение трех недель подвергался обстрелу вражеской артиллерии", - пишет LeFigaro.

"(...) Не ищите, снаряды прилетают отовсюду, - замечает полицейский. - С севера, запада, юга, посмотрите на попадание". Он немного преувеличивает, город не окружен. Но правда то, что зияющие фасады пораженных зданий имеют разное расположение. Стрельба ведется с нескольких позиций, и снаряды обрушиваются на город, пробивая крыши, выбивая окна, разрывая ворота. Мы находимся в 20 км от первых армянских позиций в Нагорном Карабахе. "Работает" тяжелая артиллерия противника", - описывает автор репортажа Эммануэль Гриншпан.

"(...) Полицейский наблюдает за торговой улицей в центре города, где поломок не удалось избежать ни одному магазину. Ему становится скучно. Воры слишком напуганы. "Посмотрите на эту дыру в асфальте, тут упал снаряд. А там, в нескольких метрах от меня, стоял мужчина. Он мертв. Я думаю, что это первый мирный житель, погибший в ходе конфликта".

"С момента начала боевых действий 27 сентября погибли 14 жителей Тертера, говорит руководитель этого района, одетый в военную форму и с пистолетом на плече. Сидя в подвале мэрии, превращенном в штаб-квартиру, он описывает армян, решивших атаковать мирных жителей. Его люди насчитали около 15 тыс. снарядов, сброшенных на Тертер и его окрестности, и установили полное разрушение 116 домов", - передает журналист.

"(...) На стене справа от его офиса находится карта города с зелеными наклейками на домах, пострадавших или разрушенных в результате бомбардировки. Район на северо-западе покрыт наклейками. "Там все постройки разрушены, - поясняет военный. Откуда такое остервенение именно здесь? Может, из-за казармы? "Нет. Правительство перевело оттуда вынужденных переселенцев (из Карабаха из-за конфликта 1991-1994 годов) в специально построенные здания".

"(...) Тертер не видит конца своим страданиям. Город расположен неподалеку от главной фронтовой линии конфликта, который с 27 сентября не сдвинулся с места. Армяне закрепляются на высотах и яростно защищают свои позиции, сопротивляясь ужасающе точному огню беспилотников турецкого и израильского производства. Минобороны Азербайджана ежедневно публикует видеоматериалы, в которых запечатлены удары по группе армянских солдат посреди окопа, у входа в бункер, в кузове грузовика...", - указывает журналист.

"На этот раз мы точно победим, наше военное преимущество очевидно, - утверждает Эльчан, высокий парень в черном костюме и друг главы района. И выпаливает: "Я люблю Францию, но ваше правительство выступает против нас и за Армению, которая нас оккупирует. Если бы Италия решила вас захватить, вы позволили бы ей это сделать? Я родился в Ходжавенде (город в Нагорном Карабахе) и вот уже двадцать пять лет живу как собака. Почему нам никто не помогал все это время? Я имею право вернуться домой, и помогает мне только армия". Он говорит, что его гнев утихнет только после полного отвоевания Карабаха", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.