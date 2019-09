23 сентября 2019 г. Том Харпер | The Sunday Times MI6 опасается, что Россия может связать принца Эндрю с насилием по делу Джеффри Эпштейна "Руководители британской разведки обеспокоены тем, что Россия могла получить компромат, компрометирующий материал о принце Эндрю, связанный со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна, - пишет The Sunday Times. - Предполагается, что MI6 обеспокоена действиями бывшего офицера полиции из Флориды, который имел доступ к расследованию в отношении педофила-миллиардера, а затем переехал в Россию". "Странное дело Джона Марка Дугана, бывшего заместителя шерифа округа Палм-Бич, еще раз доказывает, что неоднократные попытки принца дистанцироваться от обвинений в сексуальном насилии не смогли защитить его от последствий дела Эпштейна", - пишет газета. "На прошлой неделе источник в силах безопасности сообщил, что MI6 испытывает опасения по поводу того, насколько много Дуган знает о первом полицейском расследовании действий мультимиллионера-педофила и что Дуган мог передать российским властям, - говорится в публикации. - Известно, что Дуган имел контакты с Павлом Бородиным, высокопоставленным чиновником в российском правительстве, которого иногда называют ментором президента Владимира Путина. Дуган работал в Палм-Бич в 2005 году, когда в местный полицейский участок обратилась женщина и заявила, что Эпштейн заплатил ее 14-летней падчерице 300 долларов, чтобы она разделась до нижнего белья и сделала ему "эротический массаж". "После того, как дело Эпштейна было возобновлено в июле этого года, Дуган заявил в Facebook, что он много говорил об этом со следователями и до сих пор хранит конфиденциальные документы, которые никто не видел. Позже Дуган, бывший морской пехотинец США, поссорился со своим начальством, ушел в отставку в 2009 году и оказался в Москве. Он публиковал свои посты на Facebook из России", - сообщается в статье. "Его вмешательство встревожило сотрудников разведки, которые, по-видимому, отслеживали его деятельность с тех пор, как его сфотографировали с Бородиным в 2013 году. Источник в западной разведке сообщил, что Дуган продемонстрировал ряд "классических черт", которые сделали его подходящим для вербовки "враждебной разведывательной службой". "Его осведомленность в деле Эпштейна представляла бы большой интерес для российской разведки", - добавил источник. "Дуган, с которым связались в Москве на прошлой неделе, признал, что информация об Эпштейне может быть "невероятно ценной" для любого разведывательного агентства и может предоставить "рычаги воздействия" на "такого человека, как принц Эндрю", - пишет The Times. - На вопрос, контролируют ли его русские, он ответил: "О Боже, нет. Я никогда не встречался ни с кем из правительства, кроме сотрудников иммиграционной службы". По его словам, он думает, что "с Эпштейном была связана целая группа людей", и заявил, что ничего не знает об Эндрю". "(...) Что конкретно знает Дуган, остается загадкой. Во время первого длившегося три года полицейского расследования, в результате которого была заключена противоречивая сделка о признании вины в 2008 году, Дуган базировался возле флоридского особняка финансиста. Предполагается, что именно из аэропорта Палм-Бич вылетал частный самолет Эпштейна, перевозивший несовершеннолетних со всего мира - его называли "Лолита Экспресс", - пишет The Sunday Times. - В 2016 году, спустя три года после встречи с Бородиным, Дуган создал сайт, представляясь российским хакером с именем BadVolf. После этого он опубликовал конфиденциальные адреса государственных чиновников США и произвел слив электронных писем Демократической партии, которые, как считается, были взломаны российскими агентами". На прошлой неделе Дуган заявил, что его встреча с Бородиным была невинной: "Я хотел начать вести какой-либо бизнес в России, начал просматривать профили в Facebook и увидел, что этот человек сидит перед российским парламентом. Я добавил его в друзья и начал общаться с ним в Facebook. Я попросил его о встрече. Когда ты американец, здесь легко организовывать встречи с людьми". "Букингемский дворец отказался комментировать действия Дугана. Принц заявил, что он никогда не принимал участия, не был свидетелем и даже не подозревал о каком-либо неподобающем поведении. Но представляется маловероятным, что сага Эпштейна завершится в обозримом будущем", - резюмирует The Sunday Times. Источник: The Sunday Times



