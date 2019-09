23 сентября 2019 г. Роберт Дайнин и Том Морган | The Telegraph Антидопинговые власти намерены вновь отправить Россию в ссылку на фоне того, как следователи объявляют о "несоответствиях" в предоставленных Россией доказательствах "Cпортивные власти России готовятся к решающей встрече Всемирного антидопингового агентства в понедельник, которая, вероятно, станет первым шагом к тому, чтобы страну снова отправили в международную ссылку", - пишет The Telegraph. "Следователи должны заявить о "несоответствиях" в доказательствах, представленных российским антидопинговым агентством "Русада" на заседании исполнительного комитета ВАДА в Токио, что может привести к тому, что будет вновь объявлено, что "Русада" не выполнила условий", - сообщается в публикации. "По данным спортивного раздела газеты The Telegraph, в течение следующих двух месяцев появятся новые доказательства нарушений со стороны высших спортивных органов России, и источники в ВАДА ожидают, что это подорвет надежды страны на участие в Олимпиаде в Токио в следующем году", - утверждает газета. "Всероссийской федерации легкой атлетики запрещено участвовать в соревнованиях с 2016 года, и в настоящее время маловероятно, что ее положение будет восстановлено ко времени начала Чемпионата мира по легкой атлетике, который стартует в Дохе в пятницу", - напоминает издание. "Международная ассоциация легкоатлетических федераций встречается перед чемпионатом, чтобы рассмотреть доказательства, и должна вновь встретиться в ноябре: к этому времени, как ожидают источники, будут представлены дополнительные доказательства широко распространенных нарушений", - отмечается в статье. В выходные в эксклюзивном материале The Telegraph сообщила, что возможный недопуск России к участию в Олимпиаде в Токио связан с тем, что есть подозрения, что перед подачей в ВАДА данные из московской антидопинговой лаборатории подверглись манипуляциям в попытке скрыть "историческое и системное использование допинга российскими спортсменами". Источник: The Telegraph



