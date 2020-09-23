"Мы не можем мириться с ультиматумами и угрозами санкций"

Журналист немецкого издания Berliner Zeitung Михаэль Майер побеседовал с Сергеем Нечаевым, российским послом в ФРГ, о деле Алексея Навального и германо-российских отношениях.

Говоря об отравлении Навального, Нечаев подчеркнул: "Мы рассчитываем на наших немецких партнеров и сотрудничество правоохранительных органов обеих стран. Генеральная прокуратура России направила министерству юстиции ФРГ два запроса о предоставлении правовой помощи и среди прочего попросила передать нам пробы, то есть биоматериал, который изучался в лаборатории бундесвера. Немецкие коллеги заявляют, что они обнаружили яд. Омские врачи, занимавшиеся лечением господина Навального после экстренной посадки самолета, этого не установили. Германия уже направила пробы в лаборатории Франции, Швеции и в ОЗХО. Поэтому мы ожидаем, что и мы получим пробы. Это ведь соответствует всем международным соглашениям. Нас удивляет то, что мы сталкиваемся с таким сильным сопротивлением".

"Якобы люди из окружения господина Навального нашли несколько пустых бутылок из-под воды в его гостиничном номере и забрали их. Все это кажется мне несколько странным, - отметил собеседник издания. - Что это были за бутылки? Почему их не убрали предполагаемые преступники или персонал отеля? Какой преступник просто так оставит бутылки с ядом нервно-паралитического действия? Почему после отъезда Навального в гостиничном номере несколько часов не проводилась уборка? Если речь идет о крайне ядовитом веществе, как печально известный "Новичок", почему тогда при прямом контакте с веществом ничего не случилось с теми, кто сопровождал Навального? Почему в отеле все живы и здоровы? Как яд попал за пределы страны? Его просто взяли с собой в самолет даже без герметичного хранения? Если за этим действительно, как здесь утверждается, стоит российская спецслужба, то почему она действовала так дилетантски и опасно?".

"Наша медицинская ассоциация обратилась к медицинской ассоциации ФРГ с просьбой объединить силы и созвать консилиум. Был получен отказ. Ответы на наши запросы о предоставлении правовой помощи затягиваются. В настоящий момент готовность немецкой стороны к сотрудничеству с нами отсутствует", - указал дипломат.

"То, с чем мы вообще не можем мириться, это ультимативное утверждение, что российское правительство связано с этим случаем. Мы не можем мириться с ультиматумами и угрозами санкций. Меня огорчает антироссийская истерия, которая в этом контексте искусственно раздувается. Впрочем, санкции еще никогда не способствовали решению проблем. Мы рассчитываем на конструктивное сотрудничество с нашими немецкими коллегами", - отметил Нечаев.

"Важнейшим для нас является расследование. Для него нам необходима поддержка Германии, так как без конкретных доказательств, о которых много говорится, но мало показывается, мы немногое можем предпринять. И еще меньше мы можем предпринять на основе предположений о том, что российское правительство сначала отравило господина Навального "Новичком", затем спасло ему жизнь и в конечном итоге позволило транспортировать его в Берлин", - сказал дипломат.

"(...) В настоящий момент многое напоминает нам о так называемом деле Скрипаля. Тогда британские "доказательства" никому не были представлены, - указал Нечаев. - Были одни лишь утверждения и предположения. Британцы, как известно, питают симпатию к детективным романам - Артур Конан Дойль, Агата Кристи и так далее. В Германии все несколько прозаичнее. Поэтому мы все еще надеемся на прямые переговоры и положительное сотрудничество с федеральными и земельными ведомствами".

"Хорошие отношения с Германией всегда были для России в приоритете, - подчеркнул посол. - Мы достигли многого уже в послевоенное время. Только подумайте: 27 млн советских людей пожертвовали своей жизнью ради победы над национал-социализмом. Тем не менее после Второй мировой войны наши народы примирились. (...) Политические, экономические и культурные связи Германии и России достаточно сильны и сегодня, и мы должны сделать все для того, чтобы они не разрушались", - считает собеседник издания.

"В Восточной Европе - что можно услышать от критиков России в Германии и США - за этим сближением наблюдают не охотно. Здесь играют роль и прочные экономические интересы: Польша хочет сама стать энергетическим центром Европы и поэтому выступает против "Северного потока-2". (...) К сожалению, антироссийский рефлекс очень распространен среди польской элиты. Что касается "Северного потока-2", то это международный экономический проект. Он соответствует европейским нормам и получил все необходимые разрешения. (...) Конечно, Германия и ЕС имеют право самостоятельно принимать решения о своей энергетической безопасности. Неприемлемо, чтобы американские сенаторы направляли в адрес европейских компаний и ведомств письма с угрозами. До сегодняшнего дня правительство ФРГ поддерживало проект, и мы надеемся, что это не изменится", - сказал Нечаев.

"Прошло 30 лет с того момента, как советская армия покинула территорию бывшей ГДР, - добавил Нечаев. - Это произошло без каких-либо инцидентов. В Австрии люди до сих пор благодарны россиянам за мирный и добровольный вывод войск. В Германии об этом, кажется, несколько забыли. На территории ГДР было размещено более 500 тыс. советских солдат. Армия был наиболее сильной группой войск на границе Восточного блока во время холодной войны. 1 сентября 1994 года я присутствовал на торжественном мероприятии на площади Жандарменмаркт. Однако я задаюсь вопросом, приняли ли наши партнеры верное решение, когда немногим позже войска НАТО стали все ближе придвигаться к границам России".