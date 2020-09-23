Диалог глухих между Макроном и Путиным об Алексее Навальном

"(...) Диалог с Россией, формально инициированный Елисейским дворцом летом 2019 года, задумывался как "стратегический". Несмотря на расхождения во взглядах, он должен был способствовать прогрессу в таких вопросах, как разоружение, кибербезопасность, Сирия и замороженные конфликты. Дело Навального служит свидетельством бесплодности этого подхода. Последний телефонный разговор Эммануэля Макрона и Владимира Путина, состоявшийся 14 сентября, подтвердил невозможность найти общий язык для того, чтобы описать реальную картину отравления российского оппозиционера", - пишет Le Monde.

"По нашей информации, произошел настоящий диалог глухих, лишь частично отраженный в двух официальных сообщениях Кремля и Елисейского дворца. Поэтому в настоящее время Париж приступает к новому этапу консультаций с Берлином. Несмотря на сложность установления цепочки ответственности, в отношении России рассматриваются персональные санкции в случае, если она не примет решение провести достоверное расследование подобного нарушения "красной линии", то есть использования химического оружия на континенте", - отмечает издание.

"(...) По данным Le Monde, Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора ясно подчеркнул, что использование "Новичка" частной организацией было бы невозможно и что потребуются официальные объяснения. Однако в ответ Владимир Путин привел множество надуманных доводов. Он презрительно отозвался об Алексее Навальном, рассматривая его как простого смутьяна из интернета, который в прошлом уже инсценировал свое недомогание. Президент России выступил с обвинительным заявлением, утверждая, что Навальный совершал противозаконные действия и использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа определенных депутатов и чиновников, - говорится в статье. - (...) Владимир Путин пошел еще дальше. Отсутствие официального расследования он оправдал тем, что российским специалистам не были переданы результаты анализов французских и немецких лабораторий. Официальный запрос на передачу был отправлен французским властям. Путин высказался о возможности расследовать и другие версии, например, ведущие в Латвию, где проживает изобретатель "Новичка". На самом деле, в разработке "Новичка" принимали участие несколько советских ученых. И тот факт, что один из них живет за границей, никак не приводит к созданию местных оперативных возможностей, не говоря уже об отсутствии какого-либо правдоподобного мотива".

"Глава российского государства также предположил, что Алексей Навальный мог сам выпить яд - по неустановленной причине - и что "Новичок" не столь сложное вещество, как принято считать. (...) Эммануэль Макрон сразу же отверг латвийскую версию и предположение о самостоятельном применении яда", - передает автор публикации Петр Смоляр.

"(...) Другой важной темой в разговоре двух лидеров стал белорусский кризис. (...) 14 сентября французский президент призвал своего российского коллегу избегать какой-либо эскалации и убедить Александра Лукашенко принять предложение, сделанное совместно с Ангелой Меркель 20 августа в Брегансоне: о посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Владимир Путин подчеркнул, что ОБСЕ должна выполнять свое решение не наблюдать за выборами в Белоруссии", - пишет Le Monde.

"(...) Владимир Путин не стал в энергичной манере защищать белорусского президента. Невысокое качество их отношений общеизвестно. Как раз 14 сентября президент России без каких-либо излияний чувств принимал в Сочи своего белорусского коллегу. Лукашенко, со своей стороны, выражал слащавую почтительность к своему хозяину, соизмеримую с важностью российской поддержки для его собственного политического выживания. Путин пояснил Эммануэлю Макрону, что он посоветовал белорусскому лидеру встретиться с другими кандидатами в президенты. Но, прежде всего, он выразил надежду, что конституционная реформа в Белоруссии будет проведена уже к 2022 году - весьма отдаленной дате. Наконец, российский президент любезно предупредил Макрона о проведении в ближайшем будущем давно запланированных российско-белорусских военных учений. По этому случаю российские войска будут размещены на территории соседней страны. Но не стоит расценивать это как проявление дурных намерений: они уйдут, заверил он".