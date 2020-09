23 сентября 2020 г. Редакция | The New York Times Редакция NYT: "Владимир Путин думает, что ему может сойти с рук все, что угодно" "В настоящее время является установленным фактом, подтвержденным лабораториями Германии, Франции и Швеции, что Алексей Навальный был отравлен "Новичком", нервным агентом, разработанным Советским Союзом. Мощный яд, который использовался, по крайней мере, в одном предыдущем покушении на врагов российского режима, на этот раз был применен против внутреннего оппозиционного лидера, который действовал открыто, чтобы разоблачить коррупцию и бросить вызов Кремлю. Это требует серьезного ответа", - пишет в редакционной статье газета The New York Times. "В свете того, что Кремль чинит препятствия, многие вопросы остаются без ответа и, вероятно, так и останутся. Главный из них - дал ли приказ президент Владимир Путин или одобрил ли попытку покушения. Также есть тот факт, что в очередной раз жертва пережила нападение, и нервный агент был идентифицирован. Во время поражения Навальный летел из Сибири домой в Москву. Хотели ли его отравители, чтобы он погиб в пути, как заставляет предположить время атаки, и хотели ли скрыть причину? Или они намеревались выступить с жестким предупреждением о том, что происходит с теми, кто бросает вызов Кремлю?" - размышляет газета. "(...) Какой бы ни была полная история, презренное позиционирование российским правительством себя как оскорбленной жертвы несправедливых подозрений только усиливает необходимость требовать от Кремля расплаты. Путин знает, что произошло, или он может это выяснить, и, если он продолжит прятаться за откровенно фальшивыми опровержениями и нелепыми обвинениями, он только усилит подозрение, что это был преднамеренный, санкционированный государством удар. У него был самый большой мотив, средства и возможность", - настаивает The New York Times.' "Даже если это была операция, приказ о которой был дан на более низком уровне, нападение на Навального открывает новую страницу. Ранжирование покушений по степени бесславности может показаться фривольным, и нападения на двух бывших российских двойных агентов, проживающих в Англии, Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко, с помощью нервно-паралитического газа или радиации, трудно превзойти в наглости. Но Навальный не был бывшим шпионом. Он был самым известным и наиболее заметным из политических противников Путина. (...) Те, кто пытался его убить, должны были знать и не заботиться о том, что эту атаку можно рассматривать только как попытку заставить замолчать сильный и эффективный политический голос", - указывает издание. (...)"Путин должен считать, что Запад мало что может сделать из того, что он еще не предпринял в виде санкций. Президент Трамп по причинам, которые остаются одной из главных загадок его администрации, в основном, закрывал глаза на регулярные правонарушения Путина, будь то вмешательство в американские выборы, аннексия Крыма или обструкция на пути расследования отравления диссидентов", - пишет The New York Times, предполагая, что "самым верным признаком европейского гнева будет отказ от "Северного потока-2". "(...) Поскольку Путин, похоже, намерен провести остаток своей жизни у руля России и все меньше заботится о правах человека и верховенстве закона, Запад обязан привлекать его к ответственности за убийство или попытку убийства любого, кого он находит проблематичным. Государство, готовое использовать запрещенное химическое оружие против своих собственных граждан, представляет собой опасность и угрозу и для остального мира, и это должно быть донесено ясно и недвусмысленно так же до Путина и его сообщников", - утверждает The New York Times. Источник: The New York Times