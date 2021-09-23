Безумные диеты техно-миллиардеров - холодная козлятина от Цукерберга и жареная игуана от Безоса

"Диеты богатых и знаменитых бесконечно увлекательны, но в Силиконовой долине (...) технологические миллиардеры выводят вещи на совершенно другой уровень. Будь то Джефф Безос, поглощающий на завтрак печенье пачками, или Марк Цукерберг, подающий холодную козлятину, умерщвленную с помощью "лазерного пистолета", эти технари вымащивали свой путь к вершине поистине причудливой едой (...)", - пишет Daily Star.

"Если вам нужен секрет успеха, возможно, вы не найдете его в кладовых Силиконовой долины. Важно отметить, что употребление некоторых из этих продуктов вряд ли сделает вас богатым, успешным или даже более здоровым. Однако очень богатые и успешные люди едят все это, а вы, в конце концов, и есть то, что вы едите", - говорится в статье.

(...) "В конце 1990-х годов самый богатый человек в мире и основатель Amazon Джефф Безос признал, что пищевые привычки у него не ахти. В одном из интервью он сказал, что каждое утро съедает на завтрак целую пачку печенья. "Когда мы с женой поженились, я съедал целую банку - в течение пары лет - целую банку выпечки Pillsbury на завтрак каждое утро".

"Я разогревал духовку до 375 градусов, доставал противень, открывал Pillsbury и выкладывал их с маслом, и съедал всю банку. И при этом был тощим, как перила".

"Она в роли моей супруги наблюдала, как я делаю это каждое утро, и, наконец, однажды остановила меня и спросила: "Ты хоть знаешь, из чего все это состоит?"

"Это еще не все. Сообщается, что во время завтрака в 2010 году с главой недавно приобретенного технологического бизнеса Безос заказал блюдо для завтрака, состоящее из средиземноморского осьминога, бекона, зеленого чесночного йогурта и яйца-пашот", - говорится в статье.

"Безос также, как известно, съел жареную игуану на ужине клуба миллиардеров Explorers Club в 2018 году, в меню которого также были питон, тарантулы и тараканы. Блюда были специально выбраны, чтобы привлечь внимание к "инвазивным видам".

"Прошли годы, и бывшая жена Маккензи Скотт, казалось, отучила Джеффа от печенья и игуан, когда он приобрел органический супермаркет Whole Foods и начал есть тосты с авокадо и смузи. Однако после их недавнего многомиллиардного развода, похоже, основатель Amazon и бывший генеральный директор заново открыл в себе сладкоежку, решив установить автомат с мягким мороженым в своем холостяцком доме в Лос-Анджелесе", - замечает издание.

(...) "Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг когда-то был известен тем, что ставил перед собой экстремальные новогодние планы. В ходе этих "годовых испытаний" Цукерберг пытался выучить китайский язык, встретиться с представителем каждого штата США и даже каждый день носить галстук. Но в 2011 году Цукерберг решил есть только мясо животных, которых убил сам, или же стать вегетарианцем. Однажды вечером он пригласил на ужин генерального директора Twitter Джека Дорси, который утверждает, что Цукерберг подал ему холодное мясо козы, которую он убил "из лазерного пистолета", а добил ножом", - сообщает Daily Star.

Дорси рассказал The Rolling Stone: "У [Цукерберга] в то время было шесть коз. "Мы едим козу, которую ты убил?" - спросил я. "Ага", - ответил он. "Ты когда-нибудь ел козлятину? А он такой: "Да, мне нравится". Я спрашиваю: "А что еще у нас есть?" "Салат", - отвечает. "А козлятина где", - спрашиваю. "В духовке".

"Мы ждали около 30 минут". "Я думаю, сейчас уже все готово", - говорит он. Мы заходим в столовую. Он вынимает козлятину. А она холодная. Забыть это невозможно. Не знаю, отнесли ли ее обратно в духовку. Я просто ограничился салатом".

"Дни, когда генеральный директор Facebook убивал коз, возможно, остались позади, поскольку он недавно рассказал, что у него есть домашняя коза по имени Биткойн. Но его режим питания остается таким же уникальным, как и прежде. В этом году Цукерберг признался в Facebook, что был настолько занят, что все время забывает поесть. "Вы когда-нибудь бываете так захвачены тем, над чем работаете, что забываете поесть?" - написал jy в обновлении статуса. "Думаю, из-за этого я похудел на 10 фунтов за последний месяц". Его отец, Эдвард Цукерберг, спросил генерального директора Facebook, нужно ли ему, чтобы мама и он приносили ему поесть?

(...) "Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск ранее подробно рассказывал о своем сомнительном распорядке дня, когда он делит каждый день на пятиминутные блоки, игнорирует большинство телефонных звонков и спит по шесть часов в сутки. Однажды он признался, что "засасывает" большую часть еды за пять минут, обычно во время встречи, и в книге 2015 года констатировал, что "если бы я мог не есть, чтобы больше работать, я бы не ел". Он также имеет склонность пропускать завтрак, и иногда первым делом тянется к батончику Mars".

(...) "Во время учебы в университете Маск сознательно выделял 1 канадский доллар в день на еду, питаясь в основном хот-догами, апельсинами, зеленым перцем и пастой. "Я бы не стал никого призывать жить на 1 доллар в день. Это было бы не очень весело", - заявил он Business Insider.

"Однако по мере того, как Маск становится старше, кажется, что он обнаруживает новую любовь к хорошей еде. В эпизоде подкаста Джо Рогана генеральный директор SpaceX сказал, что теперь он "предпочел бы вкусную питаться и прожить более короткую жизнь" и что если бы это было возможно, он "вообще не стал бы заниматься спортом".