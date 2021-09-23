Выборы в России представляют собой имитацию и самовосхваление

(...) "Российские выборы принадлежат к своеобразному гибридному жанру. Речь идет не о чередовании, коалициях, дебатах, а о корректировках внутри элиты и контроле: это демонстрируют губернаторы, приносящие необходимые результаты; и Владимир Путин, держащий твердой рукой всю систему", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Избирательный процесс представляет собой имитацию. Фальсификация заменяет конкуренцию или снижает риски. Те, кто отвергает эти правила, не вправе называться оппозиционерами, вместо этого им присваивают опасный ярлык предателей. Они не подлежат избранию, их подталкивают к ссылке или заключают в тюрьму", - отмечает автор статьи.

"Именно это показали выборы в Госдуму, прошедшие с 17 по 19 сентября, с победой президентской партии "Единая Россия" и слабым коммунистическим прорывом. Помимо традиционного вброса бюллетеней и принудительного или множественного голосования, возможности фальсификации увеличились благодаря электронному голосованию, трехдневному голосованию и ограничению работы наблюдателей", - говорится в публикации.

(...) "СССР тоже холил и лелеял выборы, несмотря на то, что на них был единственный кандидат. Стареющее поколение, которое сейчас управляет Россией, не скрывает своей советской ностальгии. Его точку зрения на то, какими должны быть выборы, следует искать в этом направлении: это момент национального праздника со звуками оркестра", - комментирует Виткин.

"Такая перспектива еще далека, некоторые предохранительные меры пока остаются. Но в лучшем случае, выборы превращаются в референдум за или против статус-кво. Скудным свидетельством этого становится продвижение Коммунистической партии, которая еще не решила, готова ли она оспаривать в Кремле свою политическую монополию", - говорится далее.

(...) "Большая пассивность российского общественного мнения, которое из прагматизма отказывается вмешиваться в политику, и все еще сильная поддержка Владимира Путина частью общественного мнения скрывают движения политических настроений, которые больше не проявляются на контролируемых выборах", - анализирует журналист.

В результате общественное мнение и власть ведут очень разные разговоры, отмечает политолог Татьяна Становая. У власти свои приоритеты, которые не интересуют электорат, а у электората свои социальные приоритеты, которые не интересуют власть.

(...) "Появляется необходимость все больше подавлять. Тотальное давление на лагерь Навального после отравления оппозиционера быстро распространилось вовне. Дмитрий Гудков, депутат с 2011 по 2016 год, был вынужден покинуть страну после того, как выразил готовность баллотироваться на сентябрьских выборах в Госдуму. Еще год назад этот человек олицетворял либеральное крыло системы; его бегство было вызвано угрозами расправы и тюремного заключения его отца", - пишет Le Monde.

(...) "Наконец, сужающийся политический ландшафт оставляет без представительства целую часть общественного мнения. Эта социальная группа не ограничивается карикатурным изображением московского хипстера: более образованная городская группа составляет около 20% населения, по данным социологов, и она видит, что ее перспективы заблокированы. Существовавший раньше диалог с властью исчез, уступив место лишь запугиванию. Остальное доделывает экономический застой", - рассуждает Виткин.

Философ Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты", недавно написал, что власть и важная часть поддерживающего ее общественного мнения объединяет "отказ от современного мира": "Мы живем в сложном, неясном и часто пугающем мире, но российский быт устроен элементарно: Россия - великая держава, Крым - наш, единоразовые выплаты пенсионерам - неизбежны".

"Пандемия Covid-19 приостановила тяжелую тенденцию последних лет - утечку мозгов, эмиграцию наиболее образованной молодежи. Вероятнее всего, этот перерыв будет временным. Более чем когда-либо те, кого не устраивает "ностальгия по брежневскому СССР", по словам Мартынова, будут голосовать ногами", - резюмирует Бенуа Виткин.