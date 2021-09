23 сентября 2021 г. Рошель Топленски | The Wall Street Journal Новый российский газопровод в Германию приносит Москве больше власти "Внешнеполитические ястребы обеспокоены тем, что новый газопровод "Северный поток - 2" из России в Германию увеличит влияние Москвы на Европу. Первые недели после завершения строительства трубопровода мало что делают, чтобы развеять их опасения", - пишет The Wall Street Journal. "В Европе спотовые цены на газ находятся на рекордно высоком уровне, а запасы на некомфортно низком. Растут опасения, что холодная зима вынудит регион вступить в конкурентную войну с Азией за поставки сжиженного природного газа, чтобы свет и обогреватели продолжали работать (...)", - говорится в статье. "Северный поток-2" управляется швейцарской компанией с финансовыми инвестициями пяти европейских энергетических компаний, но в конечном итоге принадлежит "Газпрому". Хотя строительство было завершено ранее в этом месяце, проект все еще требует согласования в Берлине и Брюсселе. Европа обычно пополняет запасы газа летом, но в этом году этого не произошло. (...) На прошлой неделе официальный представитель Кремля заявил, что скорейший запуск "Северного потока - 2" значительно уравновесит ценовые параметры природного газа в Европе, в том числе на спотовом рынке, говорится в многочисленных новостных сообщениях. Привязка предложения о дополнительном газе к "Северному потоку - 2", когда существующие трубопроводы имеют резервные мощности, в частности, через Украину, делает сложным не видеть политических мотивов в позиции России", - подчеркивается в статье. "Финальное одобрение газопровода "Северный поток-2" от регулирующего органа Германии и Европейской комиссии займет от шести до восьми месяцев, говорит Синдре Кнутссон, аналитик газового рынка консалтинговой фирмы Rystad Energy". (...) "Вашингтон и многие восточноевропейские столицы опасались, что "Северный поток - 2" увеличит зависимость Европы от российского газа, даст Москве больше власти в регионе и будет использован для обхода Украины. Представители "Северного потока - 2" всегда отвергали обвинения и настаивали, что это коммерческий проект по поставке в Европу большего количества газа на фоне того, как ее местные запасы сокращаются. Обе стороны имеют свои аргументы, но в нынешней ситуации геополитика играет большую роль", - пишет WSJ. (...) "Краткосрочная нехватка газа по-прежнему остается большой проблемой. Осадки начались еще до того, как большинство домашних хозяйств включили отопление. Некоторые промышленные пользователи замедляют производство или даже закрывают заводы до тех пор, пока цены на газ не упадут. Коммунальные предприятия перезапускают старые угольные электростанции, даже с дополнительными затратами из-за более высоких выбросов углерода. Цены на СПГ растут", - констатирует газета. "Политика - одна из многих совпавших причин рекордных цен на газ в Европе, которые сами по себе становятся политической проблемой. Судя по существующему графику, "Северный поток-2" все же будет одобрен, но холодная зима может заставить регулирующие органы действовать быстрее. Трубопровод принес Москве больше власти еще до того, как по нему вообще пошел какой-либо газ", - заключает автор публикации. Источник: The Wall Street Journal