24 апреля 2019 г. Сара Нэптон | The Telegraph Люди могут нюхать языком, обнаружили ученые "Люди могут нюхать не только носом, но и языком, утверждают ученые. Доктор Мехмет Озденер, клеточный биолог из Центра исследований хеморецепции Монелла в Филадельфии, исследовал вкусовые клетки человека после того, как его 12-летний сын указал на то, что змеи высовывают язык, чтобы почувствовать запах вокруг себя, - сообщает The Telegraph. "Хотя змеи используют язык, чтобы направить молекулы запаха в специальный орган, расположенный на своде их рта, а не ощутить запах непосредственно, доктор Озденер обнаружил, что у людей на языке во вкусовых клетках имеются и рецепторы запаха", - говорится в статье. "Это открытие заставляет предположить, что два ощущения - запах и вкус - встречаются сначала во рту, а не в мозге, как считалось ранее. И это может объяснить, почему ароматы, которые вызывают наибольшие ощущения, такие как перец чили и ментол, вызывают схожие покалывания во рту и в носу", - отмечается в статье. В ходе проводившихся в прошлом исследований было доказано, что большая часть "аромата" от еды или питья связана с запахом, и люди с заложенным носом обычно сообщают об отсутствии вкуса, когда едят. Команда ученых утверждает, что это открытие может помочь им создать спреи, которые сделают нездоровую пищу плохой на вкус, чтобы у людей не развивалось ожирение, пишет The Telegraph. "Наше исследование может помочь объяснить, как молекулы запаха влияют на восприятие вкуса, - отметил доктор Озденер. - Присутствие обонятельных и вкусовых рецепторов в одной и той же клетке предоставляет нам захватывающие возможности для изучения взаимодействия между обонятельными и вкусовыми стимулами на языке. Это может привести к разработке модификаторов вкуса, основанных на запахе, которые могут помочь в борьбе с избытком соли, сахара и жиров, ассоциируемых с заболеваниями, связанными с питанием, такими как ожирение и диабет". "Для исследования команда использовала метод, известный как визуализация кальция, чтобы продемонстрировать, что человеческие вкусовые клетки реагируют на молекулы запаха так же, как клетки-рецепторы в носу. Когда вкусовые клетки приходят в действие под воздействием молекул, ионы кальция генерируют сигналы, которые можно зафиксировать, - передает издание.- Второй эксперимент показал, что одна вкусовая клетка может содержать рецепторы вкуса и запаха одновременно". Комментируя полученные данные, Чарльз Спенс, профессор экспериментальной психиатрии в Оксфордском университете, отметил: "Результаты, безусловно, очень интригующие и новые. (...) Существует тесная взаимосвязь между вкусовой чувствительностью, назальной реакцией и общей реакцией на перец чили, васаби или ментол, где одно и то же вещество стимулирует множественные рецепторы, давая горький вкус, мятный запах и холодящее ощущение". Об исследовании рассказал журнал Chemical Senses, передает The Telegraph. Источник: The Telegraph