24 апреля 2020 г. Леон Арон | The Wall Street Journal Коронавирус может поставить под удар президентство Путина "Путь пандемии коронавируса в России был аналогичен пути других стран: отрицание сменяется страхом, даже отчаянием. Covid-19 усугубил напряженность и обнажил политические и экономические проблемы, тестируя силу и легитимность институтов, а также уверенность в национальном руководстве. В этом отношении пандемия вряд ли могла бы случиться в худшее время для Кремля", - пишет Леон Арон, директор по российским исследованиям в Американском институте предпринимательства и автор книги "Дороги к Храму: истина, память, идеи и идеалы российской революции 1987-1991" на страницах The Wall Street Journal. "Дни, когда сверхуверенная в себе Россия отправляла самолеты с медицинскими ресурсами в Италию, Сербию и США, теперь кажутся историей древнего мира. По состоянию на четверг было подтверждено более 57 999 случаев заражения, что более чем на 5 тыс. больше, чем в среду, и 57 новых случаев смерти из общего количества в 513. Эти цифры пропорциональны статистке в США на конец марта , а сейчас там инфицирован 131 731 и скончались примерно 1165 человек, - говорится в статье. - Независимый российский медицинский союз "Альянс врачей" утверждает, что правительство скрывает действительное количество инфекций, поэтому худшее может быть еще впереди (...)". "Россия вступила в кризис в ослабленном состоянии, - пишет Леон Арон. - Самая ее продолжительная стагнация за современную историю - в среднем, около 1% роста в период с 2009 по 2019 годы - подорвала доходы. В третьем квартале 2019 года, по официальным оценкам, почти 18 млн россиян, или 12%, получали меньше прожиточного минимума, который в этом году правительство оценивает примерно в 11 тыс. рублей в месяц, или 146 долларов. (...) Свою лепту в кризис вносит и катастрофическая война цен на нефть с саудитами, в которую Россия вступила в начале марта. Ни экономика, ни рубль вряд ли скоро восстановятся. (...) В следующие несколько месяцев тяготы. связанные с коронавирусом, могут привести к снижению доходов в среднем на 18%, и до 8 млн россиян могут потерять работу. (...) Всего, по словам одного российского эксперта, помощь потребуется десяткам миллионов человек". "Худшее из предсказаний российских наблюдателей - "разрушение системы" или даже "мощнейшая с 1917 года политическая встряска" - все еще маловероятны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В российской политической системе достаточно устойчивости, и люди слишком озабочены выживанием, чтобы выходить на улицы. Однако нет никаких сомнений в том, что это будет самая сложная задача, с которой столкнулся президент Владимир Путин за 20 лет своего правления. (...) Почти половина опрошенных по всей стране россиян сразу же увидели в его откровенной речи-самокоронации 10 марта в Госдуме, в которой он поддержал предложение "обнулить" свои предыдущие четыре президентских срока и разрешить ему вновь баллотироваться в 2024 году, то, чем она и была. 46% сообщили тем, кто проводил опрос, что они не хотели бы видеть его в Кремле после истечения его нынешнего срока в 2024 году", - указывает Арон. "Велев губернаторам регионов сделать все возможное, и не предоставив им ни власти, ни ресурсов для достижения многого, Путин покинул Москву. Это должно углубить в народе чувство покинутости и обиды (...), - полагает автор публикации. - Инструменты, которые так хорошо служили Путину в предыдущих кризисах - телевизионная пропаганда, взятки тем, кто формирует общественное мнение, и политикам, селективные карательные меры и, прежде всего, вера людей в его удачу - вряд ли будут эффективными на этот раз. Только около половины россиян сейчас верят подконтрольному государству телевидению (...). Даже если Путин откажется от своего давнего нежелания залезать в российские валютные резервы и Фонд благосостояния, у министерства финансов может не хватить золота, долларов, евро и юаней, чтобы поддержать россиян в течение кризиса и не допустить соскальзывания экономики в глубокую рецессию (...)". "(...) Впервые верные сторонники могут повернуться против Путина. По словам ведущего политического экономиста Евгения Гонтмахера, они могут начать "проявлять отчаяние" из-за отсутствия денег на покупку даже самого необходимого. Инциденты с применением насилия могут привести к общенациональному кризису, и даже у Национальной гвардии численностью 340 тыс. человек (...) и у войск МВД могут возникнуть проблемы с наведением порядка", - говорится в статье. "Путин, скорее всего, спасет себя и свой режим. И все же гнев сохранится и, вероятно, всплывет в 2024 году, когда россиянам придется участвовать в электоральном фарсе с целью придать ему легитимность. Covid-19, может, и не уничтожит президентство Путина, но он заложил под него бомбу замедленного действия", - заключает Леон Арон. Источник: The Wall Street Journal