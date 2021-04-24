Женщины могут жить дольше, чем мужчины, из-за токсичных эффектов Y-хромосомы

"Токсичная маскулинность может означать конец для вас - в самом буквальном смысле, если вы мушка-дрозофила. Исследователи из США обнаружили, что по мере старения особей мужского пола мух-дрозофилл становятся активными повторяющиеся участки в их Y-хромосоме, что вызывает токсичные эффекты", - пишет Daily Mail.

"В частности, предыдущие исследования на дрозофилах показали, что когда повторяющиеся участки становятся активными, они ухудшают память, вызывают повреждение ДНК и сокращают продолжительность жизни", - говорится в статье.

"Хотя эти повторяющиеся последовательности ДНК имеют и самцы, и самки мух, их больше в Y-хромосоме, что представляет собой "геномную уязвимость". Вместе это может объяснить, почему - у видов с половыми хромосомами X и Y, таких как люди - особи женского пола обычно живут дольше, чем мужского", - пишет издание.

"В ходе своего исследования биологи Элисон Нгуен и Дорис Бахтрог из Калифорнийского университета в Беркли изучали вид мушки-дрозофилы под названием Drosophila miranda. Самцы этого вида имеют в два раза больше повторяющейся ДНК, чем самки, а также имеют значительно более короткую продолжительность жизни", - сообщает газета.

"Ученые обнаружили, что в клетках молодых самцов дрозофил ДНК находится в плотно упакованной форме, а повторяющиеся участки отключены. Однако по мере старения мушек, обнаружили исследователи, повторяющиеся участки могут активироваться на фоне того, как ДНК образует более свободные формы, что приводит к токсичным побочным эффектам", - говорится в статье. (...)

"Токсичный эффект Y-хромосомы более выражен у видов, которые содержат более крупную Y-хромосому с большим количеством повторяющихся последовательностей и более активно транскрибируемыми генами", - указали ученые в своей работе.

"Наши данные демонстрируют, что Y-хромосомы с большим количеством повторов - это геномная уязвимость особей мужского пола", - заключили они.

"По словам ученых, эти результаты также подтверждают представления о более общей связи между повторяющимися участками ДНК и старением, которая на данный момент плохо изучена. Они добавили, что физиологическим эффектам старения, вероятно, способствует повреждение ДНК, вызванное повторяющимися участками, но чтобы раскрыть точные механизмы, лежащие в основе токсичных эффектов повторяющейся ДНК, потребуются дополнительные исследования. Полные результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Genetics", - указывает издание.