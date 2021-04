24 апреля 2021 г. Эндрю Рот и Люк Гардинг | The Guardian "Речь идет о выживании": что дальше для осажденной российской оппозиции? "До протестов на этой неделе для сторонников Алексея Навального будущее выглядело невыразимо мрачным. Их харизматичный лидер находился в тюрьме и, по словам его врачей, был при смерти, в то время как Кремль угрожал объявить вне закона все его движение. Чувствуя надвигающийся апокалипсис, один из помощников назвал протест так: "Последняя битва между нормальными людьми и абсолютным злом", - пишет The Guardian. "То, что последовало, было на удивление нормальным: ядро из десятков тысяч сторонников Навального собрались возле Кремля, размахивая фонариками мобильных телефонов и скандируя "Путин - вор!". В Москве полиция не вмешивалась (в Санкт-Петербурге был силовой разгон). В течение вечера толпа бродила по улицам столицы по своему желанию", - говорится в статье. "Это чувство энтузиазма, преодоления страха, протест закончился на позитивной ноте ... Это оставило меня с чувством, что ничего не потеряно, это еще не последняя битва и что уличные протесты в России не закончились навсегда", - сказал Иван Жданов, глава Фонда борьбы с коррупцией* Навального, в интервью из Европы. "Но маловероятно, что эйфория продлится долго, - замечает издание. - Навальный, объявивший в пятницу о прекращении голодовки спустя более трех недель, вероятно, проведет за решеткой еще долгие годы. Его помощники либо в ссылке, либо под домашним арестом. А в понедельник суд может признать его движение экстремистским, что грозит его сторонникам такими же наказаниями, как и членам запрещенных организаций, таких как "Исламское государство" (эта террористическая группировка запрещена в РФ - Прим. ред.)". "Впервые с тех пор, как Владимир Путин стал президентом России в 2000 году, демократическая оппозиция оказалась на грани того, чтобы уйти в подполье, к реальности, которая больше похожа на соседнюю Белоруссию", - полагает газета. "Сейчас для оппозиции действительно речь идет о выживании, - говорит профессор Сэмюэл Грин, директор Института исследований России в Королевском колледже Лондона. - Если мы действительно дойдем до положения, когда все, кто имеет значение, находятся в изгнании или в тюрьме, тогда речь будет идти не о том, что делает руководство, а о том, что делают обычные люди. Дойдет ли дело до той точки, что люди окажутся настолько сыты по горло и напуганы происходящим, что начнется массовое излияние инакомыслия?". "За последнее десятилетие Навальный добился успеха, ускользавшего от предыдущих оппозиционных политиков. (...) Очевидной замены Навальному нет. Многие видные деятели антипутинской кампании были вынуждены покинуть страну или убиты. На этой неделе Владимир Милов, близкий соратник оппозиционного лидера Бориса Немцова, застреленного в 2015 году у Кремля, объявил, что уехал в Европу, чтобы избежать ареста. Он присоединяется к ведущим коллегам Навального Леониду Волкову и Жданову, которые уже бежали за границу, чтобы избежать заключения. Другие союзники, такие как Владимир Ашурков, базируются в Лондоне, где также проживают некоторые журналисты, стоящие за сенсационными расследованиями Навального". (...)"Я не знаю, продержат ли они Навального неделю или десять лет, - замечает Жданов. - Я стараюсь не думать об этом. Важно продолжать борьбу". "Помощники Навального говорят, что оппозицию ждет триумф, несмотря на поправку к конституции, позволяющую Путину оставаться у власти до 2036 года, когда ему исполнится 83 года. "Российская оппозиция исторически обречена на победу. Мы моложе, умнее их", - заявил недавно Волков The Observer. "Некоторые комментаторы поддерживают эту оптимистичную точку зрения, хотя признают, что в настоящее время она выглядит "наивной", - говорится в статье. - Дэвид Кларк, бывший специальный советник покойного министра иностранных дел Робина Кука, указал, что режимы не обязательно решают свои проблемы, убивая представителей оппозиции, и привел в пример Стива Бико, убитого в 1977 году в заключении правительством апартеида Южной Африки, которое рухнуло 14 лет спустя". "Кларк предсказывает, что инакомыслие в России продолжится в новых, непредсказуемых формах. В последние годы протестующие выходили на улицы по целому ряду вопросов: фальсификация выборов в Думу в 2011-2012 годах, планы повышения пенсионного возраста в 2018 году. Прошлым летом тысячи жителей дальневосточного города Хабаровск выходили на улицы в течение нескольких месяцев после ареста Кремлем популярного губернатора области", - напоминает The Guardian. "Из-за фрустрации могут спонтанно формироваться новые движения (...)", - отметил Кларк. "История показывает нам, - добавил он, - в том числе в Европе в 1989 году, что каким бы хорошо организованным ни был аппарат полицейского государства, вы не можете эффективно спланировать эти сценарии или защититься от них". * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Guardian