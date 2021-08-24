Коронавирус в Израиле: почему страна, где жители массово вакцинированы, переживает четвертую волну

(...) "Израиль стал одним из лидеров в области вакцинации против Covid, но ему не удалось избежать четвертой волны коронавируса. Еврейское государство одним из первых в мире провело массовую вакцинацию своего населения, однако в настоящее время оно переживает всплеск эпидемии, вызванный вариантом Дельта", - пишет журналистка 20 minutes Анисса Бумедьен.

"Произошло это, возможно, из-за слишком раннего снятия ограничений, но прежде всего, из-за того, что миллионы людей уклоняются от введения вакцины против Covid, являя собой значительный резервуар для циркуляции вируса. Санитарным властям не остается ничего другого, кроме как установить новые ограничения. И привить всех тех, кто еще не получил вакцину, в том числе детей", - отмечает автор статьи.

(...) "Начало лета прошло под знаком беззаботности, однако появление варианта Дельта, гораздо более заразного, чем предыдущие, перетасовал карты эпидемии. (...) Поскольку несмотря на то, что большинство населения Израиля, то есть 9,3 млн человек, добровольно привились, находящиеся в меньшинстве убежденные противники вакцин не позволяют стране добиться коллективного иммунитета. В то время как 5,4 млн человек получили две дозы, 1 млн израильтян отказываются от вакцинации. Неприятие в основном проявляется в ультраортодоксальной еврейской общине, которая составляет около трети взрослого населения страны, а также в израильском арабском меньшинстве. "Уровень вакцинации в арабском сообществе слишком низок", - заявил 9 августа премьер-министр Нафтали Беннет. По данным Galilee Society, арабской израильской некоммерческой организации в области здравоохранения, только 51% израильских арабов были вакцинированы, по сравнению с 66% всех граждан Израиля", - говорится в статье.

"В дополнение к этим цифрам следует учесть молодых людей, которые не испытывают "ни желания, ни необходимости вакцинироваться, так как они считают, что они не подвержены высокому риску осложнений или смертности от Covid", - объяснил эпидемиолог Антуан Флао в HuffPost. Как и многих непривитых взрослых людей, которые формируют существенный резервуар для циркуляции вируса. Такой резервуар наполняется и теми, кто привился более шести месяцев назад, чей иммунитет, созданный с помощью вакцины Pfizer, начинает ослабевать. А также более молодым населением, чьи дети больше страдают от варианта Дельта", - пишет 20 minutes.

"Все притупили бдительность, когда было объявлено, что массовый иммунитет почти достигнут. На самом же деле, эффективность вакцины снижалась, а вариант Дельта гораздо более заразен, чем предыдущие. Сегодня мы уже очень спешим", - сказал в Le Temps Надав Давидович, эпидемиолог и руководитель Школы общественного здравоохранения университета имени Бен-Гуриона. Результат: за последние недели количество заражений резко возросло, и ежедневно регистрируется более 6000 новых случаев. А во вторник органы здравоохранения выявили более 8700 новых случаев заболевания - это самый высокий показатель с января. Возобновление эпидемии приводит к увеличению количества госпитализаций, почти 600 пациентов проходят лечение от серьезных форм вируса", - сообщает журналистка.

(...) "Новому правительству во главе с Нафтали Беннетом необходимо срочно предотвратить ухудшение санитарной ситуации, способной привести к перенасыщению больниц страны в ближайшие недели, когда в сентябре будут отмечаться несколько еврейских праздников, - говорится в публикации. - Несмотря на то, что Беннет поднял вопрос о возможности четвертого всеобщего карантина, чего новый премьер-министр стремится избежать любой ценой. Ради этого он делает упор на активизацию кампании вакцинации. "Я призываю молодых людей, которые вообще не вакцинировались, а их довольно много: сходите прямо сегодня и сделайте прививку. Таким образом, вы не заразитесь сами и не заразите никого другого. Это спасет жизни ваших близких", - настаивал Нафтали Беннет.

"Одновременно с этим 49-летний премьер-министр в пятницу получил свою третью дозу вакцины против Covid, побуждая людей взять с него пример и становясь первым лидером в мире, прошедшим ревакцинацию. Три недели назад еврейское государство начало кампанию по введению третьей дозы, предназначенной для людей старше 60 лет. Затем минимальный возраст ревакцинации был снижен до 50 лет 13 августа и до 40 лет с четверга. "Если вы привьетесь третьей дозой, мы сможем избежать четвертого карантина", - заявил глава правительства.

"Поставить галочку о вакцинировании также предлагается детям. "Видимо, в марте-апреле мы были очень близки к коллективному иммунитету. Но такого порога невозможно достичь, когда дети еще не вакцинированы", - сказал Надав Давидович в Le Monde. В начале июня власти распространили вакцинацию на молодых людей в возрасте от 12 до 16 лет, а с 1 августа можно вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет, подверженных риску серьезных осложнений от Covid-19. В этот понедельник Израиль объявил об установке кабинок для вакцинации против Covid в школах в начале учебного года. Израильское правительство сообщило, что с 1 сентября учащиеся "будут вакцинированы в школьных помещениях в учебные часы с разрешения родителей", - резюмирует Анисса Бумедьен.