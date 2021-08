Еще одна пандемия масштаба Covid-19, вероятно, произойдет в течение следующих 60 лет, прогнозируют ученые

"Еще одна пандемия масштаба Covid-19, вероятно, поразит мир в течение следующих 60 лет, предупреждают ученые, и пандемии могут стать гораздо более распространенным явлением", - передает Daily Mail.

"Covid-19 - одна из самых смертоносных вирусных вспышек за более чем 100 лет, считает группа экспертов из Падуанского университета в Италии, которые изучили распространение болезней по всему миру за последние 400 лет с тем, чтобы сделать прогнозы о будущих рисках, - говорится в статье. - Они установили, что статистически экстремальные пандемии не так редки, как предполагалось ранее, и они будут все более вероятными. А следующая пандемия случится уже к 2080 году".

"Американские исследователи обнаружили, что вероятность пандемии с таким же воздействием, что и Covid-19, и в аналогичном глобальном масштабе, составляет около 2% в любой год. Это означает, что человек, родившийся в 2000 году, будет иметь около 38% шансов пережить одну пандемию, а к своему 60-летию - увидеть другую", - сообщается в публикации.

"Ученые не исследовали причину увеличения риска, но говорят, что оно, вероятно, связано с ростом населения, изменениями в продовольственных системах, ухудшением состояния окружающей среды и более частыми контактами между людьми и животными, являющимися переносчиками болезней. Команда ученых также обнаружила, что вероятность еще одной крупной пандемии "только увеличивается", и что мы должны быть лучше подготовлены к будущим рискам", - пишет Daily Mail.

"Автор исследования Марко Марани и его команда использовали новые статистические методы для измерения масштаба и частоты вспышек заболеваний без немедленного медицинского вмешательства. Их анализ охватил чуму, оспу, холеру, сыпной тиф и ряд новых вирусов гриппа за последние четыре столетия. Они обнаружили значительную изменчивость в скорости возникновения пандемий в прошлом, но также обнаружили закономерности в частоте вспышек. Это позволило им предсказать вероятность повторения событий аналогичного масштаба", - сообщает газета.

"Самый важный вывод заключается в том, что крупные пандемии, такие как Covid-19 и испанский грипп, относительно вероятны, - подчеркнул соавтор исследования Уильям Пэн из Университета Дьюка. - Понимание того, что пандемии не так уж редки, должно повысить приоритет усилий по их предотвращению и контролю в будущем".

"Если говорить о самой смертоносной пандемии в современной истории - пандемии испанского гриппа, унесшего жизни более 30 млн человек с 1918 по 1920 год - риск повторения аналогичного события составил от 0,3 до 1,9% в год. Иными словами, эти цифры означают, что пандемия столь экстремальных масштабов может произойти в течение следующих 400 лет. Команда также обнаружила, что риск интенсивных вспышек, то есть таких же, как Covid-19 или испанский грипп, быстро растет. В рамках нового исследования они изучили растущую скорость, с которой новые патогены, такие как SARS-CoV-2, распространялись в человеческих популяциях за последние 50 лет. Это показало, что вероятность новых вспышек болезней, вероятно, вырастет в 3 раза в следующие несколько десятилетий", - констатирует издание.

"Учитывая этот повышенный фактор риска, по оценке Марани и его коллег, пандемия, аналогичная по масштабу Covid-19, вероятна в течение 59 лет (...), - сообщается в статье. - Они также рассчитали вероятность пандемии, способной уничтожить всю человеческую жизнь, и обнаружили, что она статистически вероятна в течение следующих 12 тыс. лет".

"Это не значит, что мы можем рассчитывать на 59-летнюю отсрочку от пандемии, подобной Covid, или что мы не столкнемся с риском катастрофы масштабов испанского гриппа еще 300 лет, - отметил coавтор Габриэль Кейтул из Университета Дьюка. - Такие события одинаково вероятны в любой год в течение этого периода". (...)

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.