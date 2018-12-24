Уход американского министра обороны Джеймса Мэттиса потряс НАТО

Этот генерал считался деятелем, "внушающим доверие", человеком, "уважаемым как воин и как дипломат", пишет издание Le Monde.

"Такой исход дела казался неотвратимым, он, конечно, не явился громом среди ясного неба, однако стал новым предательским ударом, нанесенным солидарности между американцами и европейцами. Объявление в четверг 20 декабря о предстоящей отставке американского министра обороны Джеймса Мэттиса снова погрузило НАТО в неопределенность", - отмечается в статье.

"Этот деятель внушал доверие и воспринимался как друг", - прокомментировал в пятницу 21 декабря один дипломат из брюссельского офиса Североатлантического альянса.

Мэттис внушает доверие, так как он хороший знаток Европы и НАТО - в 2007 году он был одним из стратегических руководителей альянса, занимая пост Верховного главнокомандующего ОВС НАТО по трансформации, указывает журналист.

Организация, как обычно, вела себя осмотрительно. В пятницу устами своего официального представителя Оаны Лунгеску она все же отдала честь человеку, "уважаемому как воин как дипломат", который сыграл "ключевую роль для сохранения НАТО в силе и готовности смело выступать против вызовов в отношении безопасности". С одной стороны, это выражение уважения, а с другой - вопрос о том, кто станет преемником генерала, полагает автор статьи.

"Как указывает один неназванный источник, Мэттис уйдет в отставку не раньше конца февраля 2019 года, в частности, потому, что они (американцы) хотел принять участие в ближайшем совещании министров обороны Североатлантического альянса. Это важный момент, поскольку он знаменует собой конец двухмесячного ультиматума, который недавно был поставлен НАТО России, призванной вернуться к исполнению обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В нарушение этого договора Москва разворачивает новую ракетную систему "Новатор 9М729", представляющую непосредственную грозу для Европы", - говорится в статье.

Заявление Трампа об отводе 2 тыс. американских военных из Сирии - "без всякого согласования действий", как подчеркивает один европейский источник - рассматривается как новый знак изоляционизма, проповедуемого президентом, передает автор статьи. С точки зрения НАТО, наиболее губительным является объявление о "значительном" отводе войск из Афганистана (7 тыс. из 14 тыс. военнослужащих армии США, по данным американской прессы).

В пятницу официальный представитель Альянса Оана Лунгеску настаивала на сохранении присутствия в этой стране. Она не прокомментировала отставку Мэттиса, однако настойчиво заявляла о необходимости "обеспечить долгосрочную безопасность и стабильность Афганистана", указывает журналист. Мэттис в свое время добился американского присутствия в Афганистане и поддерживал эту идею.

"Решения Трампа сильно беспокоят руководство НАТО еще и потому, что многие страны-члены альянса обеспечивают свой личный состав на афганском полигоне лишь для того, чтобы показать Вашингтону, что они "хорошие союзники". Не вызывает сомнений, что американский уход очень скоро повлечет за собой и их уход", - заключает автор публикации.