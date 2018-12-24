"Неопределенность помогает американцам"

Антироссийские санкции помогают американской экономике и ставят под угрозу немецкие проекты, предупреждает глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. Журналист немецкого издания Der Spiegel Беньямин Биддер побеседовал с политиком.

Германия и Россия сегодня "...все еще являются стратегическими партнерами в экономике, однако доверие друг к другу падает", - заявил Бюхеле.

"Я думаю, экономические связи могут способствовать некоторому прагматизму - а он в прошлом зачастую проявлял себя как стабилизирующий фактор", - отметил политик.

"То, что аннексия Крыма является нарушением Хельсинкских соглашений и других международных договоров, которые подписывала Москва, не подлежит сомнению, - подчеркнул Бюхеле. - Однако я считаю, что функционирующий диалог на политическом уровне не привел бы нас к этой ситуации".

По словам Бюхеле, с экономической точки зрения в России его привлекает "потенциал". "Если покупательская способность в России с ее 140 млн жителями будет последовательно расти, она может стать невероятно перспективным рынком", - отметил собеседник издания.

По его мнению, тот факт, что страна пока не реализует свой потенциал, отчасти связан "с макроэкономическими изменениями". "Цена на нефть сильно упала, это ограничило покупательскую способность, - пояснил Бюхеле. - Но, прежде всего, Россия пока не продвинулась в одном пункте: наша немецкая экономическая система базируется на малом и среднем бизнесе. (...) В России аналогичного генератора роста нет".

"Бюрократия и отдельные действующие лица не всегда заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса. Некоторые структуры одобряют, когда много денег поступает в их каналы. (...) Олигархические структуры взяли под свое крыло значительные доли крупной промышленности. У них присутствует лишь ограниченный интерес к созданию новой конкуренции", - отметил политик. Для укрепления малого и среднего предпринимательства, считает Бюхеле, "необходимы либерализация, отмена регулирования экономики и сокращение государственного влияния на ее".

Говоря о реализации проекта газопровода "Северный поток-2", председатель Восточного комитета немецкой экономики отметил: "Для нас, европейцев, и, в частности, немцев, конкурентоспособная энергия является жизненно важным интересом. Она нужна нам для отапливания наших квартир, для нашей отечественной промышленности и нашего экспорта. Природный газ помогает нам также достигать климатических целей. (...) Газопровод более благоприятен для экологии, чем сжиженный газ. (...) Поэтому "Северный поток-2" выгоден и Европе, и России".

"За протестом восточноевропейских стран скрываются собственные экономические интересы, - добавил Бюхеле. - Украина беспокоится о том, что из-за потери транзитных сборов пошатнется ее бюджет. Однако наша потребность в газе настолько высока, что нам по-прежнему будет необходим и транзит через Украину. Поэтому правительство ФРГ правильно настаивает на том, чтобы часть газа по-прежнему шла через Украину". К тому же "Украину можно с меньшими затратами обеспечивать газом из ЕС, по более выгодным условиям. Чем больше газа будет поступать на рынок через "Северный поток-2", тем выгоднее будет для нас всех, в том числе и для украинцев", считает политик.

Аргумент Польши, также выступающей против проекта газопровода, в свою очередь, заключается в том, что немецкая политика ставит себя в зависимость от российского газа. "При этом, - подчеркнул Бюхеле, - все скорее наоборот: из-за "Северного потока" российский государственный бюджет становится еще более зависимым от функционирующих экспортных отношений с ЕС".

"Отличаются ли новые американские санкции от санкций, которые Вашингтон ввел совместно с ЕС в 2014-2015 годах из-за украинского кризиса?" - "Санкции ЕС сформулированы очень четко. (...) Американские санкции сформулированы намного более расплывчато. Их тяжело интерпретировать и это не по силам компаниям малого и среднего бизнеса. Им приходится взвешивать: какой рынок для меня важнее, Россия или США? В результате возникает неопределенность, и это очень помогает американцам".

"Россияне предполагают, что для американцев речь идет о том, чтобы с помощью экономической войны поставить на колени Россию и избавиться от Путина", - заметил журналист издания.

"Пока у меня такое впечатление: российский народ очень вынослив, намного выносливее нас, немцев. Внешнеполитическое давление все сильнее объединяет россиян вокруг их президента", - заявил Бюхеле. - Вряд ли подобная затея могла бы иметь успех".

"Разрушительным является то, что никто больше не может понять, чего именно требуют американцы от России. Что, собственно говоря, должны сделать россияне, чтобы американские санкции были отменены? В отличие от санкций ЕС, связанных с Украиной, здесь нет ясной взаимосвязи между причиной и санкцией. (...) Идея добиться с помощью санкций изменения поведения себя изжила. Последствия мы сегодня видим: год назад россияне в вопросе украинского конфликта были более готовы к сотрудничеству, чем сегодня. (...) В американских санкциях я не вижу изначальной причинно-следственной цепочки, кроме утверждения: Россия - это зло", - подчеркнул Бюхеле.

"Однако Россия не многое предпринимает для того, чтобы смягчить этот образ, - отметил журналист, напомнив об отравлении в Великобритании бывшего российского агента Сергея Скрипаля. - У Вас не возникает иногда потребности, хорошенько потрясти своих российских партнеров по переговорам и спросить, что они творят?"

"У меня не только есть такая потребность, я об этом также и говорю. Для меня многое непонятно. (...) Обеспечение большей прозрачности было бы целесообразным, однако России это по каким-то причинам дается тяжело. Это не рационально, так как это снова напрямую разрушает любую слабую надежду на улучшение отношений. (...) Убедительно объяснить ситуацию со Скрипалем мне пока не смог никто", - констатировал политик.