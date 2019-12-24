Наркотические конфеты для домохозяек: в каком дурмане жили немцы в Третьем рейхе

"Миллионы немецких солдат и мирных граждан находились в Третьем рейхе под постоянным воздействием наркотика под названием "первитин". Он должен был повышать их работоспособность. Однако затем пришло горькое разочарование", - пишет немецкий журнал Focus.

"Маленькие таблетки состояли из метамфетамина и держали людей в тонусе. Сегодня это вещество принимают посетители клубов Берлина или Лондона, чтобы максимально долго оставаться в бодром состоянии и веселиться дни и ночи напролет. Но в конце 1930-х и начале 1940-х годов речь шла не о веселье, а о выживании в обществе достижений, о войне и смерти", - повествует журналист Армин Фурер.

"Миллионы немецких солдат и мирных граждан глотали первитин регулярно, не редко употребляя его каждый день или даже несколько раз в день. Бодрящее вещество можно было приобрести в любой аптеке, рецепт для этого был не нужен. Нацисты, так охотно выдававшие себя за "чистильщиков" общества, подсадили на наркотики целый народ. Это должно было оправдать цель: завоевание континента и уничтожение евреев".

Распространение первитина была напрямую связано с Отто Ф. Ранке, исследователем из Института военной физиологии при Военно-медицинской академии в Берлине. В своих исследованиях, проводимых на студентах, Ранке использовал продукцию берлинской компании Temmler, которая вскоре стала производить первитин в больших количествах. "Опыты проходили успешно, Ранке выявил значительный рост работоспособности - благодаря приему первитина мужчины значительно дольше бодрствовали и могли лучше концентрироваться в сравнении с теми, кто не принимал первитин. Ранке с удовольствием проводил опыты и на себе. Он вовсю глотал таблетки и был в восторге от эффекта. По крайней мере сначала", - говорится в статье.

"Воодушевление новым, доступным чудо-средством росло и среди населения. Миллионы немцев безудержно употребляли его, чтобы справиться с повседневностью. (...) Секретарши, актеры, работники конвейера, грузчики, пожарные, домохозяйки, парикмахеры, машинисты или писатели - благодаря первитину спорилось любое дело, работалось сосредоточеннее и эффективнее. Его можно было принимать даже в сладкой форме, а именно в виде глазированных конфет под названием "Хильдебранд". Благодаря такой сладости, как обещала масштабная рекламная кампания, можно было сбросить вес, а также быстро и сосредоточенно работать. Ведь первитин подавлял чувство голода, а так как в конфетах содержалась порядочная доза вещества, пара калорий, содержащихся в сладости, не были помехой".

"Когда вермахт Адольфа Гитлера вторгся в Польшу, первитин уже был частью снаряжения многих солдат. Армия, как одурманенная, атаковала Польшу. Но первитин тогда использовался не планомерно, а абсолютно произвольно, выяснил Норман Олер, изучивший документы вермахта о применении первитина".

Однако эффект был убедительным, а рост работоспособности солдат невероятным. "Генералы вермахта были в восторге. Разве можно было победить армию, имеющую в своем распоряжении такое чудо-средство? (...) Маленькие чудо-пилюли производились в миллионом количестве и раздавались солдатам. Таким образом, блицкриг на Западе буквально управлялся метамфетамином. Британский премьер Уинстон Черчилль явно ошибался, считая, что вермахт остановится через несколько дней. В действительности немцы за 100 часов завоевали территорию, превышавшую по площади ту, что им удалось завоевать за четыре года Первой мировой войны".

"Конечно, эти успехи были связаны не только с применением первитина. Однако рискованные планы руководства вермахта едва ли были бы осуществимы без этого бодрящего вещества, так как немецкие солдаты просто меньше спали, бодрствуя зачастую более 48 часов".

"За скоростью продвижения своих войск не успевал даже сам Гитлер. Когда один из его генералов сообщил, что достиг швейцарской границы, фюрер сначала подумал, что это ошибка. По окончании успешной кампании генерал танковых войск Гейнц Гудериан обратился к своим солдатам: "Я приказал вам не спать в течение 48 часов, а вы продержались 17 дней", - передает издание.

"Однако постепенно обнаруживалось, что массовое и продолжительное применение первитина приводит к негативным побочным эффектам. Когда солдаты не получали вещество, они жаловались на усталость, апатию, депрессию, симптомы выгорания. (...) В конечном итоге нацистское руководство более не могло игнорировать того, что вред, который первитин наносил в долгосрочной перспективе, был по крайней мере настолько же велик, как и польза, которую он приносил в борьбе с врагом. (...) Наконец, в 1941 году первитин стал выдаваться только по рецепту".

"В интересах вермахта позднее проводились исследования и в отношении других наркотиков, которые должны были избавлять солдат от страха, ослаблять их внутренние барьеры. Наркотики, конечно, использовались и в армиях других участвовавших в войне стран. Однако нигде ответственные лица не относились к здоровью своих солдат настолько хищнически, как в Германии", - пишет Focus.