Рождественские подарки Европе от Путина и Трампа

"В то время как Россия посредством своих газопроводов уже покрывает около 62% нашей зависимости, актуальная европейская дилемма заключается в следующем: откуда поступит газ в ближайшие несколько лет?" - пишет Дидье Жюльен, специалист по рынкам сырья, на страницах La Tribune.

"Германия, Польша и Восточная Европа, отказавшиеся от угля и лигнита, вновь вернутся в состояние большой электрической зависимости, когда возобновляемых источников энергии станет недостаточно", - говорится в статье.

"(...) Нам следует защищаться от климатического проклятия, но только природный газ может обеспечить замену угля с наименьшими затратами. При этом его европейское производство находится в свободном падении. Пять лет назад оно составляло около 270 млн. кубометров, а через пять лет составит около 200 млн. кубометров" (...), - указывает автор статьи.

"И наоборот, спрос на природный газ растет. (...) В результате европейская газовая зависимость уже огромна - 350 млн. кубометров в год, и она будет увеличиваться при замене генераторов угля и лигнита на газ", - считает эксперт.

"(...) Россия уже покрывает около 62% нашей зависимости через свои газопроводы. Работая выше номинальных показателей, они насытили спрос в 2019 году после транспортировки 210 млн. кубометров. В 2020 году они слегка разгрузятся благодаря 55 млн. кубометров подводного газопровода "Северный поток-2", дополняющего первую нитку газопровода "Северный поток-1", что позволит Германии удвоить свои мощности для поставок российского газа напрямую, достигнув 110 млн. кубометров, без украинского и польского транзита двух газопроводов "Братство" и "Ямал-Европа", - говорится в публикации.

"(...) Новость о том, что на фоне конфликта в Донбассе на этой неделе Москва и Киев подписывают соглашение, позволяющее продолжить поставки газа в Европу через Украину, представляется почти противоречивой и в то же время радостной. Это рождественский подарок Европе от Путина, сопровождаемый чеком в 2,9 млрд долларов в пользу Киева", - комментирует Жюльен.

"В ответ на это соглашение в качестве стратегии в области энергетики Соединенные Штаты наложили санкции на европейские компании, которые финансируют "Северный поток-2". Это наказание и есть рождественский подарок от Трампа", - отмечает эксперт.

"Такой подарок менее приятный, чем тот, который получен от Путина, являясь плодом дипломатии возмездия, он все же указывает на то, что Вашингтон настолько же сильно, как Москва, хочет продавать свой газ Европе. Главным союзником США является Польша. Она неискоренимая противница "Северного потока-2" и готова служить плацдармом для американского сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого танкерами в ее порты. Она будет его потреблять и сбрасывать на Украине, с тем, чтобы составлять конкуренцию московскому газу, понижать цены или даже позже выступать против возобновления транзита российского газа в Западную Европу", - поясняет эксперт.

"(...) Уже подробно обсуждалась ситуация о разрыве между российским газом в Западной Европе и американским СПГ в Восточной Европе, о национализме и мире, об энергетической независимости или господстве. Недавние и очень значительные российские газовые победы проясняют правила игры на востоке, в то время как на западе американский СПГ находится в ситуации неопределенности, которая исчезнет только после результатов президентских выборов в ноябре следующего года", - говорится в публикации.

"(...) Наш континент распределяет свой долгосрочный энергетический риск между тремя поставщиками: Россией, американским СПГ и ближневосточным и африканским СПГ для южной Европы. Каждый из них находится в плену стратегии, вынуждающей бороться за сохранение или завоевание доли рынка", - рассуждает автор статьи.

"В преддверии столь благоприятного будущего, связанного с изобилием газа, в то время как средние европейские цены на газ за последние 7 лет на биржевом рынке по торговле газом TTF превышают 19 евро/мегаватт-час, в настоящее время, зимой, газ котируется около 14 евро/мегаватт-час. При правильном управлении, будущая конкуренция на европейском рынке может стать гарантией прогноза привлекательной долгосрочной средней цены на газ в диапазоне от 9 до 14 евро /мегаватт-час", - резюмирует Дидье Жюльен.