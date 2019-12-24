Москву охватывает таинственная волна угроз о минировании

В Москве менее, чем за месяц "из-за многочисленных ложных тревог пришлось эвакуировать 770 тыс. человек", - пишет Le Monde.

"(...) В понедельник, 23 декабря, более тысячи человек снова были эвакуированы из пятнадцати районных судов в центральной, восточной и северо-восточной части Москвы, по данным пресс-службы Мосгорсуда, которые приводит агентство "Интерфакс". (...) В течение месяца в одной только Москве от 7 тыс. до 8 тыс. объектов города получили ложные угрозы, что привело к эвакуации более 770 тыс. человек. Во многих случаях эти угрозы сопровождались письмом с требованием выплатить 120 биткоинов (820 тыс. евро по текущему курсу), которые якобы были похищены российским миллиардером Константином Малофеевым на криптовалютной бирже WEX", - говорится в статье.

"Малофеев фигурирует в списке лиц, подлежащих европейским санкциям из-за его предполагаемых связей с пророссийскими боевиками, воюющими на востоке Украины, он неоднократно отрицал то, что имел какое-либо отношение к исчезновением этих биткоинов и к бирже WEX, которой больше не существует и откуда исчезло большое количество виртуальных денег, сообщают российские СМИ", - передает Le Monde.