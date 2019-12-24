Дмитрий Быков: "Проблема России - в равнодушии и инертности большинства граждан"

"Дмитрий Быков, выпустивший десять романов и пятнадцать сборников стихотворений, является, вероятно, наиболее известным и, определенно, самым активным писателем современной российской литературы", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Журналист издания Ульрих М. Шмид побеседовал с писателем.

"Политика это концентрированное выражение национальной души. В счастливой стране, такой как Швейцария, политика находится где-то снаружи, и люди живут для себя. В России, наоборот, политика сквозь все щели проникает в частную жизнь людей", - отметил Быков.

"Россия должна функционировать так, как описано в конституции. Нужно только соблюдать конституцию. В ней гарантированы центральные элементы: упорядоченная смена власти, свобода прессы. Я бы, возможно, укрепил независимость юстиции", - сказал писатель, отвечая на вопрос журналиста о том, как могла бы выглядеть идеальная Россия.

"Настоящая опора Путина это примерно 80% населения, которые вообще не интересуются политикой, - считает Быков. - Как только они отвернутся от Путина - а они это сделают, - широкая поддержка испарится. У этих людей вообще нет никаких убеждений. В России есть примерно 10% убежденных прогрессивно мыслящих людей - я не называю их либералами, потому что я не знаю, кто такой либерал. У нас также есть примерно 10% консервативных, которые ссылаются на место рождения, национальность и историю как центральные ценности. Остальные 80% равнодушны и встают в зависимости от обстоятельств на сторону победителей. В 1980-е годы они поддерживали Горбачева, после аннексии Крыма в 2014 году они с ликованием встречали "русскую весну".

"В начале 2000-х годов я написал "политическую сказку" под названием "Как Путин стал президентом США". Тогда я считал и считаю до сих пор, что Путин был лучше мэра Москвы Лужкова или премьер-министра Примакова, которые рано или поздно взяли бы тот же авторитарный курс. Проблема России не в Путине. (...) Проблема России - в равнодушии и инертности большинства граждан, - подчеркнул собеседник издания. - Как побороть эту инертность, я не знаю. Может быть, с ней вообще не нужно бороться, может быть, людям так лучше. Россия имеет давнюю традицию нравственного поиска. России интересна не политика, а смысл жизни. В российской истории есть вереница неоправдавшихся надежд. (...) Поэтому сегодня в России очень тяжело удивить людей, тронуть их, увлечь".

"Если бы моя судьба лишь немного была бы другой, то я совсем не исключаю, что я мог бы встать на сторону консерваторов. Возможно, от людей, одобряющих "русскую весну" и аннексию Крыма, меня отделяет лишь тонкая черта. У меня очень советские убеждения. Я думаю, Советский Союз был кульминацией российской истории. (...) Я оцениваю советское государство гораздо выше сегодняшней России, которая также несвободна, однако в интеллектуальном смысле стоит намного ниже. Поэтому вполне могло бы быть, что я приветствовал бы возвращение Крыма", - отметил писатель.

"Операция по присоединению Крыма к России сопровождалась гигантской государственной ложью. Эта пропаганда была достаточно неумелой. (...) С Крымом меня связывает очень многое. (...) Но я не согласен с присоединением Крыма к России. Даже если бы все население Крыма было бы за Россию, нужно было бы поступить по-другому", - указал Быков.

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