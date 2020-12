24 декабря 2020 г. Кэтрин Стоунер | The Wall Street Journal США должны перестать недооценивать мощь России "(...) Самое разрушительное в истории кибернападение (...) четко вписывается в нарратив, который мы слышали от комментаторов и политиков в течение многих лет: что у Владимира Путина слабая рука в международной политике - шаткая экономика, относительно небольшая армия, стагнирующий рост населения - но он хорошо ею играет. Короче говоря, Россия является смутьяном, но не серьезной угрозой. Проблема с этим расхожим мнением состоит в том, что оно серьезно недооценивает ценность карт в руках Путина", - пишет на страницах The Wall Street Journal Кэтрин Стоунер, старший научный сотрудник и заместитель директора Института международных исследований Фримена Спольи при Стэнфордском университете. "Россия грозна не только в киберпространстве. Он возрождается глобально в тех направлениях, которые мы не можем позволить себе сбрасывать со счетов: от Крыма до Сирии и Африки к югу от Сахары, Венесуэлы, Арктики, Европы и так далее. Правильная оценка российской мощи означает выход за рамки традиционных критериев, таких как ВВП или военные расходы (...)", - предполагает автор статьи. "Сложившееся после холодной войны представление о России как о слабой и находящейся в упадке устарело. Россия прошла долгий путь от ветхой, имеющей большие долги и полной беззакония страны, которая возникла после распада Советского Союза в 1991 году, страны, которую покойный сенатор Джон Маккейн назвал в 2014 году "автозаправочной станцией, маскирующейся под страну", - отмечается в статье.- Россия по-прежнему снабжает большую часть мира нефтью и газом - ресурсами, от которых зависит мировая экономика. Но Россия делает больше, чем просто добывает, перерабатывает и продает нефть; она также контролирует значительную часть мировой нефте- и газопроводной инфраструктуры. Это дает Путину такие рычаги воздействия и влияния на множество стран (включая большую часть Европы), которые не проявляются в показателях относительной мощи, таких как ВВП". "Россия также является крупнейшим в мире экспортером зерна и продает много товаров с большей ценностью, включая атомные электростанции, строительные материалы, никель, лес, алмазы, современное горнодобывающее оборудование, химикаты, высокотехнологичное коммуникационное оборудование и все более совершенное оружие, которое иногда поставляется вместе с обслуживанием российскими солдатами и наемниками". "России не нужна крупнейшая в мире экономика или вооруженные силы для налаживания новых отношений", - пишет автор предлагая взглянуть на "экстренную мобилизацию российских сил по воздуху и морю в Сирию, которая спасла пошатнувшийся режим Башара Асада и изменила баланс сил на Ближнем Востоке. Российская военная техника, включая системы ПРО, теперь находится на территории Турции и Греции (обе являются членами НАТО), а также в Иране и Сирии; региональный партнер Америки Саудовская Аравия также недавно согласилась приобрести такие системы". "(...) Россия воспользовалась вакуумом, созданным изоляционизмом Трампа и вызванным этим напряжением в отношениях с союзниками США", - напоминает автор, указывая на поддержку Москвой правых популистов в Западной Европе, на то, что "Путин стал ролевой моделью для авторитарных популистов, таких как Виктор Орбан в Венгрии", а "Николас Мадуро остается президентом Венесуэлы из-за вмешательства России". "Одна из основных причин того, что в Ливии сохраняется полный насилия беспорядок, это поддержка Россией влиятельного полевого командира", - констатирует она, добавляя, что "(...) Россия использовала продажу нефти и оружия для создания оси взаимного удобства с Китаем", а "Индия (...) при Нарендре Моди также в значительной степени полагается на Россию в плане вооружений. Тем не менее, Россия приберегает много оружия для себя и трансформировала остатки дряхлой советской армии в гибкую, профессиональную боевую силу". "За последние несколько лет Россия Путина также стала мастером использования своей "мягкой силы" для поддержки антилиберальных ценностей. Консервативные общества Ближнего Востока, Восточной Европы, Африки к югу от Сахары и Латинской Америки являются наиболее восприимчивыми. Многие в этих странах видят в Путине социально консервативную альтернативу американскому и европейскому гедонизму, вседозволенности и "политкорректности". (...) Как известно, Россия также использовала свою "острую силу" для проникновения в информационную среду в других странах, включая кибератаки, такие как недавняя атака на США, и кампании дезинформации, направленные на то, чтобы посеять путаницу относительно того, где правда, а где вымысел", - говорится в публикации. "Избранный президент Джо Байден и его внешнеполитическая команда должны противостоять реальной угрозе, которую представляет собой сегодняшняя Россия. Это означает работать с Путиным там, где должны США, в то же время бросая вызов его многочисленным усилиям по нанесению вреда американским интересам как за рубежом, так и внутри страны", - считает Стоунер, перечисляя области сотрудничества: договор СНВ-III, возобновление ядерной сделки с Ираном, усилия по ограничению ядерного потенциала Северной Кореи, ограничение дальнейшей милитаризации космоса и Арктики. (...) "Совершенно иначе обстоят дела с Украиной, - считает Стоунер. - Байден должен сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы противостоять продолжающейся поддержке Россией сепаратистских повстанцев на востоке Украины и оккупации Крыма Москвой. У США есть определенные рычаги воздействия из-за их жестких санкций против России, и они могут предложить постепенное, частичное послабление в обмен на конкретные действия по прекращению конфликта на достойных условиях, включая восстановление восточной границы Украины с Россией. Между тем, команда Байдена должна инвестировать в экономический и политический успех Украины, включая борьбу с коррупцией. Прогресс и процветание Киева продемонстрируют россиянам, что демократия может работать лучше, чем агрессивная автократия". "В то же время администрация Байдена должна воспользоваться некоторыми ключевыми слабостями России, включая "путинский исход" последних нескольких лет. Тысячи наиболее образованных граждан России уехали из страны, и больше россиян (особенно в возрасте 18-30 лет), чем когда-либо прежде, заявили в недавних опросах, что они намерены эмигрировать навсегда. Это отнимает у России трудовые ресурсы и креативность ее самых талантливых граждан. Упростить иммиграцию в США для этих высококвалифицированных российских работников - это хорошо для нас и плохо для Путина", - говорится в статье. "Сегодняшняя Россия не является традиционной сверхдержавой, но она обладает разнообразным набором мощных инструментов и - при Путине - желанием использовать их, чтобы оставаться грозным глобальным игроком. США должны противостоять угрозе, которую представляет собой Россия сегодня, с чувством безотлагательности и путем развертывания всего спектра американских дипломатических, экономических и политических ресурсов, включая возобновленные усилия по приобщению мира к нашей традиции демократических ценностей", - заключает автор публикации. 