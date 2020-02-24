Петр Павленский или перформанс без конца

"Распространение российским художником Петром Павленским интимных видео с участием французского политика Бенжамена Гриво было лишь началом его "перформанса". За этим последовала волна негодования и отвращения, а затем цепная реакции, завершившая творение акциониста", - пишет журналист Liberation Даниэль Шнейдерман.

"Я удивился, услышав в вашем микрофоне Оливье Фора, которого я хорошо знаю и которого я сопровождал в его разводах и расставаниях. Меня поразили его моральные уроки". Так говорил утром на радиостанции France Inter министр внутренних дел Франции. Нападал он на лидера Социалистической партии (PS), который только что объявил о том, что интимные видео Бенжамена Гриво были "невероятно легкомысленными", - передает автор статьи.

"В нападках Кристофа Кастанера на Оливье Фора есть нечто леденящее и ошеломляющее. Если я не ошибаюсь, то такая мафиозная инсинуация, исходящая от одного политика высокого уровня и направленная на другого, в духе "сиди смирно и помалкивай, мы знаем школу твоих детей, будет жаль, если с ними что-то случится" во Франции звучит впервые. Так мы представляли себе российскую политику, думая, что сами мы от нее защищены", - указывает журналист.

"(...) Итак, правительство принимает новые правила, пусть даже можно безоговорочно утверждать, что подобная грубость возникла в ответ на резкое и грубое наступление Петра Павленского. Но если правительство Франции отныне тоже практикует "артивизм", или политический перформанс, или компромат, то об этом следует сказать", - считает Шнейдерман.

"(...) Павленский способен стать косвенным автором непрекращающегося перформанса. По мнению Павленского, перформанс - это не акт сшивания губ, не прибивание мошонки к брусчатке на Красной площади и не поджог здания Банка Франции. Перформанс начинается с прибытия полиции и продолжается до тех пор, пока длится накал страстей, вызванных скандалом", - пишет Libération.

"Его проект противодействия посредством художественных акций любой власти, считающейся притеснителем и угнетателем, очень хорошо переносится на французскую почву. Так же, как и в России, его акции здесь вызывают замешательство, негодование и отвращение, они волнуют и сотрясают общество. Такова его цель. Наше реагирование также является частью перформанса", - анализирует в Facebook Анна Колин-Лебедев, преподаватель Университета Париж-Уэст Нантер Ля дефанс.

"Речь идет о любых наших откликах? - задумывается автор публикации. - Да, о любых, поскольку стираются грани между реальностью и искусством. Дошло до того, что российское посольство во Франции, как отмечает издание Le Monde, похоже, отказалось от всякой сдержанности, "лайкнув" в своем официальном аккаунте в Twitter сообщение, объясняющее, что "Бенжамен Гриво получил полицейскую охрану. Полиция хочет действительно убедиться, что он больше не мастурбирует перед камерой...".

"Все эпизоды цепной реакции на это "дело" предстают в ином свете, если рассматривать их как часть обширной художественной фрески. (...) Вероятно, мы находимся не в антиутопии, а в перформансе. Если только перформанс этот не является лишь одной из глав всеобщей антиутопии", - резюмирует Даниэль Шнайдерман.