Жерар Депардье: слава, выходки и тени священного монстра кино

"(...) Жерар Депардье, обвиненный в "изнасиловании" и "сексуальных домогательствах" по заявлению одной молодой актрисы - факты, которые актер всегда отрицал, является священным монстром французского кино. Его карьера, охватывающая более пятидесяти лет, представляет собой огромный спектр ролей, которые он сыграл с одинаковым рвением. Однако жизнь актера изобилует скандалами и эксцессами", - пишет Le Figaro.

"Темный человек, но огромныйактер", - сказала о нем Катрин Денев, его партнерша по многим фильмам, среди которых "Последнее метро" Франсуа Трюффо. Инстинктивная игра актера и его "булимия" в работе - более двухсот фильмов в кино и на телевидении - делают его одним из самых известных и уважаемых французских актеров в мире", - говорится в статье.

"(...) В начале 1990-х Депардье попробовал свои силы в голливудском кино - "Вид на жительство" в 1990 году и "1492: Завоевание рая" в 1992 году - и стал "Дипардиу". Фильм "Вид на жительство" принес ему в январе 1991 года "Золотой глобус" как лучшему комедийному актеру. Но его американская карьера остановилась после публикации в феврале 1991 года интервью газете The Times на французском языке, в котором актер объяснил, что стал свидетелем изнасилования в возрасте девяти лет. В издании было написано "участвовать", а не "наблюдать", что вызвало бурю негодования в Соединенных Штатах", - отмечает автор статьи.

"(...) Известный своим пристрастием к хорошей еде и страстью к виноделию - он владеет виноградниками во Франции и за рубежом и инвестировал в рестораны в Париже - Жерар Депардье также отличился своим возмутительным поведением, некоторые его выходки привели к скандалам, сделавшим его постоянным участником рубрики происшествий: в 2005 году он поколотил одного папарацци во Флоренции, помочился в кабине самолета Париж-Дублин в 2011 году, ударил автомобилиста посреди Парижа в 2012 году", - напоминает Le Figaro.

"В конце 2012 года он снова попал в заголовки газет, объявив, что он "возвращает" свой паспорт в знак протеста против налога для самых богатых. Сначала он выбрал налоговую ссылку в Бельгии, но в конце концов получил российское гражданство. "Я считаю нормальным платить, но не идиотам, которые думают, что они делают добро", - заявил он в 2014 году в интервью газете Le Point.

"С тех пор Жерар Депардье продолжает восхвалять свою новую родину, Россию, "великую демократию", и не перестает осыпать похвалами Владимира Путина, которого он сравнивал с Папой Иоанном Павлом II... или с самим собой, - говорится в публикации. В "Монстре", книге мрачных и горьких секретов, опубликованной осенью 2017 года, актер возвращается к так называемому концу любви к Франции, говоря, что он предпочитает "быть свободным, а не французом". "Но это не означает, что я отказываюсь от этой страны", - сразу добавляет он.

"В начале февраля, когда он продвигал на телеканале France 5 свою последнюю книгу "Другие края", опубликованную в октябре 2020 года и находящуюся на пике продаж на Amazon France с вечера вторника, он вышел из себя из себя в разговоре с журналисткой Клэр Шазаль, которая спросила его о правах человека в России и о Владимире Путине", - передает издание. "А, потому что вы думаете, что он Гитлер? Что он сделал? Холокост?" - раздраженно сказал артист и затем добавил: "Я никогда не ввязываюсь в политику, когда нахожусь в чужой стране".