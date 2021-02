24 февраля 2021 г. Ларри Гетлен | New York Post Ли Харви Освальд получил приказ об убийстве Джона Кеннеди от СССР, утверждает экс-глава ЦРУ "Ли Харви Освальд был агентом КГБ, которому советский лидер Никита Хрущев лично дал указание убить президента Кеннеди. Вскоре после этого Советы изменили свое мнение, и Освальду велели отказаться от этого плана. Но Освальд, питая слепую любовь ко всему советскому, отказался", - пишет The New York Post. "Новая книга двух бывших руководителей разведки - одного с Запада, другого с Востока - подбрасывает эту версию в груду теорий убийства Джона Кеннеди. "Операция Дракон: секретная война Кремля с Америкой" (Encounter Books) была написана послом Р. Джеймсом Вулси, который руководил ЦРУ с 1993 по 1995 год (...), и генерал-лейтенантом Ионом Михаем Пачепой, бывшим исполняющим обязанности начальника шпионской службы коммунистической Румынии и "самым высокопоставленным сотрудником разведки вражеской страны, когда-либо получившим политическое убежище в Соединенных Штатах" (Пачепа умер от COVID в начале этого месяца)", - говорится в статье. "Авторы утверждают, что все доказательства, подкрепляющие их версию, содержатся в 26-томном докладе Комиссии Уоррена (президентской комиссии по расследованию убийства Кеннеди - Прим. ред.), но поскольку большая его часть "закодирована", до сих пор никто не понимал их значения. "Расшифрованные, эти свидетельства доказывают, что убийца Джона Ф. Кеннеди, Ли Харви Освальд, тайно встречался в Мехико со своим советским куратором, "товарищем Костиным", - пишут авторы, - который... состоит в 13-ом отделе КГБ, ответственном за покушения за границей". "По словам авторов, Советы завербовали Освальда в 1957 году, когда он служил в морской пехоте США в Японии. После нескольких лет работы на Советы в секретных миссиях, включая предоставление информации, которая позволила им сбить американского пилота Гэри Пауэрса в 1960 году, в 1962 году ему было поручено, возможно, самим Хрущевым, начать подготовку к убийству президента Кеннеди", - сообщается в статье. "Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его, в конце концов, убедили вернуться в США, чтобы совершит покушение на президента Кеннеди, которого Хрущев стал презирать, - пишут они. - Освальд... получил советскую жену и отправился обратно в США в июне 1962 года". "По утверждению авторов, где-то между июнем и апрелем 1963 года Советы изменили свое мнение и отозвали задание. Освальд, однако, был слишком фанатичен и собирался довести дело до конца. "Освальд знал, что Никита Хрущев, лидер Советского Союза, рая и нового дома Освальда, доверил ему эту задачу, и он был уверен, что справится с этим, - пишут авторы. - К этому времени, однако, КГБ и руководство [страны] поняли, что безумные идеи Хрущева создают ужасную репутацию для их страны... еще один неверный шаг вспыльчивого Хрущева - и может начаться ядерная война". "Авторы не приводят никаких доказательств в подтверждение приказа об убийстве или приказа изменить курс. Зато они предлагают доказательства, часто в форме писем, встречи Освальда с агентами КГБ и других приготовлений возвращения Освальда и его семьи в Советский Союз после того, как он завершит свою миссию. В одном из таких писем Освальд писал в советское посольство 1 июля 1963 года с просьбой выдать отдельные визы для него, его жены и дочерей. Авторы считают, что это ясно дает понять, что "Освальд хотел отправить свою жену и детей обратно в Советский Союз до покушения на президента Кеннеди, и что он запрашивал отдельную въездную визу для себя, чтобы [использовать ее] после выполнения своей миссии". "Другое письмо, датированное 9 ноября того же года - то есть всего за две недели до убийства Кеннеди - было написан после того, как Освальд вернулся из поездки в Мехико, он ссылается на встречу с "товарищем Костиным", которого авторы называют "Валерием Костиковым, опознанным как сотрудника 13 отдела Первого главного управления КГБ". "Авторы также предлагают то, что они считают доказательством советских попыток дезинформации постфактум, когда они пытались убедить мир в том, что убийство было совершено кем угодно, кроме Советского Союза. Одним из таких доказательств является книга, вышедшая в свет с таким заголовком: "Освальд: убийца или козел отпущения?" которая появилась в книжных магазинах в 1964 году. В книге утверждается, что Освальд был "агентом-провокатором ФБР с опытом работы в ЦРУ", и что он стал козлом отпущения вместо настоящих преступников, среди которых были "некоторые должностные лица ЦРУ и ФБР" наряду с "реакционерами-нефтяными миллиардерами, такие как Гарольд Хант". По их утверждению, автор книги, Иоахим Йостен, был "американским коммунистом немецкого происхождения, идентифицированным как агент Первого главного управления КГБ СССР", и что издатель книги имел аналогичные связи", - говорится в публикации. (...) "В конце концов, нет никаких сомнений в том, что Ли Харви Освальд был обучен КГБ, чтобы совершить убийство президента Джона Ф. Кеннеди", - пишут авторы. "Даже после того, как КГБ приказал Освальду отстраниться, Освальд упорно продолжил то, что он считал своей личной миссией, возложенной на него его героем, Хрущевым". Источник: New York Post