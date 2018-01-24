Миссия Тиллерсона против Москвы и химического оружия

Во вторник Париж запустил международную инициативу против химического оружия, нацеленную на применение санкций к тем, кто использует его в рамках сирийского конфликта, пишет журналист Le Monde Марк Семо.

Декрет, замораживающий активы 24 организаций и руководителей предприятий, основанных в Сирии, Ливане, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, а также во Франции, обвиненных в обеспечении сирийского химического арсенала, был опубликован во французском Официальном бюллетене 23 января. Всего за несколько часов до открытия в Париже конференции, объединяющей министров иностранных дел 24 стран, с целью борьбы против безнаказанности применения подобного оружия, говорится в статье.

Публикация этого черного списка является пусть незначительной, но первой инициативой "Международного партнерства против безнаказанности в отношении применения химического оружия", стартовавшего с подачи Франции, для сбора и распространения информации, которая со временем позволит инициировать судебное преследование, передает журналист.

"Невозможно отрицать, что Россия, защищая своего сирийского союзника, нарушила свои обязательства", - заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, который произнес настоящую обвинительную речь против Кремля, полагая, что его неспособность обеспечить соблюдение соглашения 2013 года, предписывающее уничтожение химического арсенала Дамаска, заставляет пересмотреть его роль в поиске глобального урегулирования конфликта, говорится в статье.

Новым доказательством тому служит химатака, вероятно, с применением хлора против города Дума в пригороде Дамаска, произошедшая в начале недели, указывает автор. "Кем бы ни были виновники этих атак, Россия в конечном счете будет считаться ответственной за жертвы в Восточной Гуте и за несметное количество сирийцев, пострадавших от химатак с тех пор, как она ввязалась в сирийский конфликт", - настойчиво утверждает американский дипломат.

По мнению Парижа, необходимо обойти блокировку в Совбезе ООН, где дважды в ноябре 2017 года Россия наложила вето на возобновление расследования по атаке с применением газа зарина 4 апреля 2017 года против мятежного городка Хан-Шейхун на севере Сирии, унесшей жизни 83 человек. Москва 23 января объявила о том, что она готова представить проект резолюции с целью создания нового механизма "действительно беспристрастного и независимого" расследования. Постпред США при ООН Никки Хейли отклонила эту инициативу, назвав ее дымовой завесой, "стремящейся лишь отвлечь внимание", сообщает Семо.

По окончании конференции состоялась встреча за закрытыми дверями с участием французского, американского, британского, иорданского и саудовского министров иностранных дел. Встреча была проведена для сосредоточения усилий на выработке совместных действий по сирийскому досье и на "возвращении дипломатического процесса в Женеве в центр дипломатических действий" посредством возобновления переговоров под эгидой ООН в Вене 25 и 26 января и перед началом "Конгресса национального диалога Сирии", который созывает Россия в Сочи в конце месяца, заключает автор статьи.