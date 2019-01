24 января 2019 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Новый железный занавес: российская противоракетная оборона бросает вызов воздушному могуществу США "К северу от Сирии, вдоль границ Восточной Европы и огибая Северный полярный круг с востока, Россия выстроила кольцо противовоздушной обороны, которое создает угрозу для сферы влияния вооруженных сил США, тем самым заставляя Вашингтон переоценить свою роль как ведущей в мире державы с неоспоримой воздушной мощью", - пишет The Wall Street Journal. Российский ракетный комплекс ПВО С-400 "изменяет расчеты США и их союзников в потенциальных горячих точках, начиная с мест дислокации в Сирии", - пишет газета. "Радар, используемый в С-400, который, как утверждает Россия, может обнаруживать самые новейшие самолеты-невидимки, создает сеть вокруг западной Сирии, которая простирается от Турции до Средиземного моря и Израиля", - отмечается в статье. Хотя система С-400 еще не проходила испытаний в боевых условиях, радиолокационное сопровождение С-400 отгоняет авиатехнику возглавляемой США коалиции в Сирии, сообщается в публикации. "Методы гибридной войны, применяемые Россией, включая вмешательство в выборы и кампании по дезинформации в интернете, привлекли существенное внимание законодателей и правительства США. Но распространение системы С-400 демонстрирует, что Россия также делает значительные инвестиции в традиционную военную огневую мощь", - пишет The Wall Street Journal. "Мы должны понимать, что период абсолютного господства США в воздухе окончен", - считает Элбридж Колби, директор программы в области обороны в Центре новой американской безопасности, негосударственного аналитического центра, занимающегося вопросами обороны. Пентагон признает, что батареи C-400 вынудили его ввести поправки в операции коалиции, однако он полагает, что США в целом все еще обладают свободой передвижения в воздухе. "Мы можем продолжать действовать там, где мы должны быть", - заявил один чиновник сферы обороны. "В конце 2017 года Белый дом пересмотрел свою Стратегию национальной безопасности, чтобы учесть новый вызов. (...) А двухпартийная комиссия, созданная Конгрессом для оценки оборонной стратегии президента Трампа, вторит этим опасениям и в ноябре выпустила доклад, где говорится, что Россия "стремится к гегемонии в регионе и способам распространения влияния глобально". По заявлению комиссии, действия России "сокращают военные преимущества США и создают угрозу для жизненно важных интересов США", - передает издание. "Кремль давно выступал против того, что он называет миропорядком во главе с США. С помощью своей все более агрессивной внешней политики Россия стремится занять устойчивое положение в мире, который был бы поделен на сферы влияния, контролируемые Москвой, Вашингтоном и Пекином, - отмечает автор публикации Томас Гроув. - Москва не горит желанием противостоять с американскими силами лицом к лицу: военный бюджет России составляет примерно одну десятую бюджета Пентагона. Несмотря на вмешательство России в события в Сирии и вторжение в Крым, его воздушные силы и военно-морские возможности существенно отстают от вооруженных сил США и Китая". Как пишет The Wall Street Journal, "управляемые ракеты С-400 должны позволить российскому президенту Владимиру Путину создать смертоносную угрозу для западного военного вторжения, если на российских границах с Европой, на Ближнем Востоке или в Северной Корее случится кризис". "Размещение С-400 в Сирии стало эффективным средством сбыта, вызвав интерес как среди американских врагов, так и среди союзников. Закупки Китая и Индии, а также потенциальные сделки с Турцией и Саудовской Аравией вызывают тревогу среди чиновников в Вашингтоне и НАТО", - говорится в статье "Пока Россия выполняет заказы, расширяющаяся география размещения C-400 создает барьеры, которые угрожают десятилетиям неоспариваемого воздушного превосходства США на Ближнем Востоке, в Арктике и в частях Азии. Поставляя S-400 в другие страны, Россия распределяет среди покупателей цену за создание ограничений для сил США", - подчеркивается в публикации. "Россия не хочет военного превосходства, но она положила конец превосходству Запада или США, - считает Сергей Караганов, внешнеполитический советник Путина. - Теперь Запад больше не может применять силу огульно". Пентагон заявляет, что действия России еще не привели к изменению позиции Америки. "США остаются сильнейшей военной державой в мире и продолжают укреплять отношения с союзниками НАТО и партнерами во имя сохранения своего стратегического преимущества, - указывает Эрик Пейхон, пресс-секретарь НАТО. - США и наши союзники имеют в своем распоряжении немного мер, обеспечивающих сохранение баланса в нашу пользу". "Покупателям С-400 грозят возможные санкции США по закону от 2017 года, который наказывает союзников, ведущих дела с российской оборонной индустрией", - напоминает издание. Так, Китай получил поставки С-400 в прошлом году, и Департамент развития вооружений Центрального военного комитета, который контролировал покупку, в сентябре попал под санкции. В октябре Индия заключила сделку на приобретение зенитного комплексе С-400 на сумму 5 млрд долларов. Она надеется избежать санкций, указывая, что, будучи партнером США в области безопасности, может создавать противовес растущей мощи Китая. Пока неясно, будет ли завершена сделка Саудовской Аравии с Россией из-за вероятного давления США. "Пентагон выступил против запланированной покупки Турцией С-400, указывая, что это позволит России оказаться слишком близко к операциям НАТО. Ракетные комплексы ПВО обычно получают данные со спутников, а также с самолетов, чтобы обнаруживать вторжения. Интеграция системы С-400 на турецких базах также позволила бы России близко взглянуть истребители F-35 с пониженной радиолокационной заметностью, указывают американские чиновники. (...) Но Турция заявляет, что у нее нет намерения отказываться от закупки С-400", - сообщается в статье. Источник: The Wall Street Journal