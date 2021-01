24 января 2021 г. Антон Трояновский и Эндрю Хиггинс | The New York Times По России прокатились протесты в поддержку Навального, бросая вызов Путину "От замерзших улиц Дальнего Востока и Сибири до величественных площадей Москвы и Санкт-Петербурга - десятки тысяч россиян вышли в субботу в поддержку заключенного в тюрьму оппозиционного лидера Алексея Навального в ходе крупнейшего за годы общенационального противостояния Кремля и его оппонентов", - передает The New York Times. "Демонстрации не представляют непосредственной серьезной угрозы для власти президента Владимира Путина. Но их широкий размах и примечательное неповиновение, проявленное многими протестующими, стали сигналами широко распространенной усталости от застойного, коррумпированного политического порядка, во главе которого на протяжении двух десятилетий стоит Путин", - пишет издание. "Протесты начали разворачиваться в восточных регионах России, страны с 11 часовыми поясами, и прокатились по стране, как волна, несмотря на интенсивное присутствие полиции и поток угрожающих предупреждений в государственных СМИ держаться подальше. (...) К моменту позднего вечера в Москве, по данным "ОВД-Инфо", группы активистов, отслеживающей аресты во время акций протеста, было арестовано более 3000 человек, по крайней мере, в 109 городах", - говорится в статье. - Сторонники Навального заявили об успехе и пообещали новые акции протеста в следующие выходные - несмотря на то, что многие директора его региональных офисов были арестованы". (...) "Навальный, которому грозит длительный тюремный срок, призвал своих сторонников по всей стране выйти на улицы в эти выходные, хотя власти не санкционировали акции протеста. Россияне ответили самыми массовыми демонстрациями, которые страна видела, по крайней мере, с 2017 года - они насчитывали десятки тысяч в Москве и Санкт-Петербурге и тысячи в каждом из нескольких городов на востоке страны, включая Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Омск и тихоокеанский порт Владивосток", - указывает газета. (...) "Навальный, долгое время являющийся самым громким внутренним критиком Путина, использовал свой популистский подход к социальным сетям и юмористический, жесткий и простой язык, и стал единственным российским оппозиционным лидером, имеющим последователей в широких слоях общества. Его статус среди критиков Путина еще больше повысился в последние месяцы, когда он пережил атаку с применением нервно-паралитического агента, а затем вернулся домой в Россию, хотя ему почти наверняка грозил арест, - говорится в публикации. - Этот воскресный арест, заявили протестующие, внес вклад в высвобождение сдерживаемого недовольства экономической стагнацией и повсеместной коррупцией чиновников при Путине". "Но путинский Кремль и раньше переживал протесты - и едва ли были какие-то непосредственные признаки того, что на этот раз все будет иначе. Российские государственные СМИ быстро дали понять, что нет никаких шансов, что Кремль согнется под давлением, осудив протесты как общенациональную "волну агрессии", которая может привести к тюремному заключению некоторых участников. (...) Некоторые протестующие признали, что, несмотря на важность субботних протестов, требуется гораздо большее количество людей, чтобы изменить курс национальной политики. В соседней Белоруссии намного больше людей неделями протестовали против авторитарного президента Александра Лукашенко, близкого союзника Путина, но не свергли его", - отмечается в статье. "Честно говоря, я немного разочарован, - говорит 21-летний медбрат из Москвы Никита Мелехин. - Я ожидал большего". (...) "Теперь вопрос заключается в том, гальванизирует ли россиян еще больше интенсивность столкновений - или в итоге побудит их не прислушиваться к призывам команды Навального к новым протестам. Опросы общественного мнения, проведенные в последние месяцы, ценность которых неопределенна в стране, наполненной государственной пропагандой и где люди часто боятся высказываться, показали, что Путин не грозит серьезный вызов для его популярности со стороны Навального, имя которого никогда не допускалось к упоминанию в президентских избирательных бюллетенях. Путин отказывается публично произносить его имя". "Ноябрьский опрос, проведенный Левада-центром, независимой и очень уважаемой организацией, занимающейся опросами, показал, что только 2% респондентов назвали Навального наиболее предпочтительным вариантом, когда их спросили, кого бы они выбрали, если президентские выборы состоятся в следующее воскресенье. 55% назвали Путина", - говорится в статье. "Тем не менее драматичное возвращение Навального в Россию в прошлое воскресенье и его видеоотчет о предполагаемом секретном дворце Путина, который был просмотрен более 70 млн раз на YouTube, повысили известность оппозиционного лидера по всей стране. "Я никогда не был большим сторонником Навального, но все же прекрасно понимаю, что это очень серьезная ситуация", - сообщил 57-летний Виталий Блажевич, преподаватель университета, в телефонном интервью о том, почему он вышел на митинг в защиту Навального в Хабаровске на границе с Китаем. "Всегда есть надежда, что что-то изменится", - сказал Блажевич. Василий Зимин, 47-летний партнер в московской юридической фирме, несмотря не слякоть, пришел, по его словам, протестовать против безудержной коррупции во время правления Путина. "Как можно говорить: "Я больше не могу этого выносить", сидя на диване?" - сказал он. Источник: The New York Times