24 июля 2020 г. Хлоя Фридман | Le Figaro Если под одеждой женщины угадываются соски, то, по мнению 20% французов, у нападающего на нее есть смягчающие обстоятельства "(...) В опросе, опубликованном в среду 22 июля, подразделение "Гендер, сексуальность и сексуальное здоровье" Французского института общественного мнения проанализировало практику "No Bra", то есть отказа от ношения бюстгальтера. Исследование, в частности, показывает, что, по мнению 20% французов, "тот факт, что женщина позволяет разглядеть под одеждой свои соски, в случае сексуального насилия должен послужить смягчающим обстоятельством для того, кто на нее нападает". Авторы опроса, проведенного на примере 3 018 человек, подчеркивают, что он выявил укоренение "культуры изнасилования" в нашем обществе", - пишет журналистка Le Figaro Хлоя Фридман. "Идея о том, что отсутствие бюстгальтера может частично оправдать лицо, совершившее сексуальное насилие, особенно широко распространена в таких категориях населения, как рабочий класс (ее разделяют 28% рабочих по сравнению с 11% руководителей), наименее образованные слои (34 % людей, у которых нет степени бакалавра) и лица, наиболее "пропитанным духом религиозной морали" ("42% мусульман", по данным исследования, которое не указывает цифр для представителей других религий). 48% опрошенных также считают, что "женщина, которая не носит бюстгальтер, рискует подвергнуться "сексуальным домогательствам и даже стать жертвой нападения", - указывает Le Figaro. "Опрос показал, что 57% молодых женщин в возрасте до 25 лет боятся "стать объектом физического или сексуального насилия", если они будут придерживаться практики "No Bra" ("Без бюстгальтера"). (...) Более половины женщин в возрасте до 25 лет также сообщили о том, что они испытывали различные формы домогательств (похотливые взгляды, замечания или оскорбления) из-за своей груди", - говорится в статье. "(...) При этом исследование обнаруживает, что бурное развитие движения "No Bra" во время карантина, судя по всему, окажется продолжительным. Такая практика больше связана с комфортом и здоровьем, нежели с требованиями феминисток, поэтому 18% молодых женщин в возрасте до 25 лет готовы никогда больше не носить бюстгальтер после карантина. То есть их процентное соотношение стало в четыре раза больше, чем показатель, выявленный до карантина (4%)", - заключает автор статьи. Источник: Le Figaro