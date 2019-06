24 июня 2019 г. Люк Хардинг | The Observer Россияне "распространяли в соцсетях информацию о фальшивом заговоре с целью покушения на Бориса Джонсона" "Как свидетельствует новое исследование, предполагаемые российские шпионы опубликовали серию фальшивых историй в социальных сетях, включая утверждение о том, что те, кто выступает за сохранение членства Великобритании в ЕС, планировали убить Бориса Джонсона, и что "Новичок", использованный в атаке в Солсбери, поступил от настоящей ИРА, - сообщает The Observer в статье, опубликованной в выходные. - Эта операция проводилась с тем, чтобы спровоцировать напряженность в отношениях между западными странами. В исследовании говорится, что она была продолжительной, сложной и хорошо финансируемой и включала использование фальшивых аккаунтов на более чем 30 платформах и на девяти языках в течение пяти лет". "В мае Facebook закрыл небольшое количество "недостоверных" аккаунтов, которые, по данным соцсети, были связаны с Россией. Поведение аккаунтов "соответствовало операции, проводимой разведывательной службой", утверждается в исследовании, проведенном цифровой исследовательской лабораторией Атлантического совета", - говорится в статье. "Согласно самой сенсационной фейковой новости, "радикальные противники Брекзита" планировали провести покушение на Джонсона. Сфабрикованное письмо, предупреждающее о заговоре, было размещено на поддельной странице в Facebook, якобы принадлежащей высокопоставленному испанскому чиновнику. Письмо с официальной печатью было подписано министром иностранных дел Испании "Josep Borrell Fontenelles" - "Жозепом Боррелем Фонтенельесом". Имя министра было написано неправильно (правильное написание - Fontelles (Фонтельес) - Прим. ред.) . Для того, чтобы поделиться историей о Джонсоне в испанских и английских сетях, были созданы учетные записи, а затем, в тот же день, они были удалены, - пишет The Observer. - Мем с Джонсоном, пожимающим плечами, и словами "guess I?ll die ("полагаю, я умру"), затем распространен через созданную в Росcи группу в Facebook". "Еще одна фейковая история от 2018 года включала в себя твит, созданный так, чтобы быть похожим на аккаунт тогдашнего министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. В марте этот аккаунт сообщил, что "настоящая ИРА" доставила "компонент нервного агента", использованный для отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. (...) Затем этот твит опубликовал в своей статье фейковый пользователь "Эдвард МакГи". Он утверждал, что Уильямсон удалил твит о "Новичке" через несколько минут, потому что информация является "конфиденциальной и секретной". Аккаунт "МакГи" использовал фотографию актера Хью Лори", - отмечается в статье. "Фейковые статьи распространялись, по выражению исследователей, в "мягком подбрюшье интернета" (англ. soft underbelly - мягкое подбрюшье, уязвимое место - Прим. ред.). Они появлялись на Medium, Reddit, немецком сайте homment.com, базирующемся в Сан-Франциско сайте indybay.org, испанском globedia.com и других сайтах. Эти истории привлекли немного внимания", - подчеркивает автор публикации Люк Хардинг. "С точки зрения усилий, затраты были огромны. С точки зрения отдачи от затраченных средств я никогда не видел столь малой отдачи, - отметил Бен Ниммо из Атлантического совета. - Это странно". "По словам Ниммо, это представляется работой разведывательного агентства, а не пресловутой "фабрики троллей", базирующейся в Санкт-Петербурге, которая вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года. Наиболее вероятным подозреваемым является ГРУ, российское агентство военной разведки. (...) "Это парни, работа которых связана с секретностью, пытаются действовать в социальных сетях. Они так старались скрыть свою идентичность, что, по сути, скрыли и свой контент", - говорит Ниммо. Эта операция была классической кампанией влияния, известной как "активные меры". "Одной из громких жертв российской операции стал сенатор-республиканец Марко Рубио. Созданный в фотошопе "твит" от Рубио утверждал, что британский Центр правительственной связи ( GCHQ), который "шпионил" за Дональдом Трампом в 2016 году, "вернулся в игру". Теперь агентство якобы использует "дипфейки", чтобы поддержать демократов на промежуточных выборах в США. (...) "Твит" был подхвачен государственным медиа-каналом RT, ранее известном как Russia Today. Неясно, знал ли RT, что контент был поддельным". "В исследовании говорится, что целью Москвы является разжигание напряженности в отношениях между США и Великобританией в рамках стратегии "разделяй и властвуй". (...) Неясно, состояла ли цель лишь в том, чтобы распространять фальшивые истории, говорится в исследовании - или же Facebook использовался для привлечения реальных подписчиков, которых затем можно было завлечь в ловушку или завербовать", - отмечается в публикации. Источник: The Observer