Неминуемое российское принуждение

"Локдаун и обязательная вакцинация: Москва реагирует на серьезность ситуации. Число случаев заражения коронавирусом стремительно растет", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Киноактер Егор Бероев появился на сцене с желтой звездой на пиджаке: "Как мы, потомки победителей, могли это допустить?", - негодовал он. По его словам, как когда-то в гитлеровской Германии, сегодня снова появился опознавательный знак, который решает, "гражданин ты - или будешь находиться в резервации". Он имел в виду вакцинацию против Sars-CoV-2. (...) Бероеву многие аплодировали", - передает журналист Штефан Шолль.

"Еще на прошлой неделе десятки тысяч болельщиков без тестов и масок толпились в местных футбольных фан-зонах, - пишет издание. - Но после того как в понедельник национальная сборная выбыла из турнира, государство, которое до сих пор довольно вяло боролось с пандемией, решило сделать ставку на принуждение. В Москве и некоторых других регионах вакцинация будет обязательной для 60% работников сферы обслуживания и государственных организаций".

"В Нижегородской области процедура бракосочетания теперь может проводиться только при предъявлении женихом и невестой и их гостями сертификатов о вакцинации, справок о наличии иммунитета или отрицательных тестов. Республика Бурятия на востоке Сибири и вовсе добилась локдауна и закроет большинство предприятий на выходные. А Кремль дает понять, что все это только начало. "Реальность такова, - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, - что дискриминация неминуемо наступит".

"В богатой Москве невакцинированным посетителям баров придется оставаться на улице. (...) Представительница одной из сетей кафе сказала в интервью газете "Коммерсантъ", что число клиентов сократится до 90%", - передает издание.

"Эксперты по защите данных предупреждают, что столичные власти воспользуются возможностью получить личные данные граждан. "В мэрии специально для этого существует цифровой отдел, - говорит Александр Исавнин, преподаватель информационных технологий в Московском свободном университете. - Они активничают в борьбе с коронавирусом и попутно выясняют, какие москвичи посещают какие рестораны".

"По данным статистического ведомства, до марта было зарегистрировано в общей сложности 248 500 смертей от коронавируса, однако независимый статистик Дмитрий Кобак приводит данные об избыточной смертности, которая к марту составила 482 тыс. человек. Показатели вакцинации также довольно удручающие", - пишет издание.

"Актер Бероев - не единственный в стране противник вакцинации. "В науку, в доказательную медицину, в статистику и даже просто в формальную логику русский народ не верит так же, как и в честную власть", - пишет политолог Владимир Пастухов в Facebook. По его словам, сначала государство решило поиграть в популизм, преуменьшая все опасности коронавируса, а теперь оно вынуждено принимать репрессивные меры против тех масс, которые боятся вируса меньше, чем укола".

"QR-коды в московских кафе IT-эксперт Исавнин сравнивает с проверкой ношения масок в метро: "Строгие проверки проходят только на станции метро "Комсомольская". А в вагонах, где людей гораздо больше, чем в кафе, масок почти никто не носит", - пишет Frankfurter Rundschau.