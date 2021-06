24 июня 2021 г. Сэм Флеминг, Валентина Поп, Мехрин Хан, Майкл Пил, Генри Фой и Виктор Малле | Financial Times Россия Берлин и Париж предлагают перезагрузку отношений ЕС с Москвой "Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией, чтобы развивать дискуссии с Москвой после женевского саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным. Дипломаты заявили, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения российского президента на саммит с лидерами ЕС, и что эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон", - передает Financial Times. "Послы, представляющие Берлин и Париж, совершили неожиданный для других столиц ЕС жест на встрече в Брюсселе в среду, внеся новые предложения по отношениям с Кремлем, сообщили люди, знакомые с обсуждениями. Однако в последние несколько дней Меркель вела тесные консультации с европейскими союзниками: Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Берлин для переговоров. Госсекретарь США Энтони Блинкен также находился в городе для переговоров с правительством на этой неделе", - говорится в статье. "Первые обсуждения между представителями ЕС и Кремля по различным предложениям уже состоялись, включая возможность проведения саммита с участием Путина. Кремль не ответил на запрос FT о комментариях по этим предложениям", - отмечается в публикации. "Германия считает, что саммит Байдена и Путина предоставляет возможность для восстановления отношений с Россией. Меркель регулярно встречается с Путиным и говорила с ним ранее на этой неделе по телефону, но выступает за поиск формата, который позволил бы ЕС говорить о России единым голосом", - пишет FT. (...) "Речь идет об эффективности, а не о конкретном формате встреч", - заявил один высокопоставленный французский чиновник, добавив, что Макрон поддержал шаг Германии и был вовлечен в план по ведению диалога с Россией в координации с другими членами ЕС (...) "Имеет смысл задуматься о дополнительных преимуществах дискуссий на высоком уровне - именно это и сделали США при проведении саммита [Байдена и Путина] в Женеве", - сказал чиновник. (...) "Саммиты ЕС с Путиным были приостановлены после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году", - напоминает газета, добавляя, что "новый предлагаемый жест в сторону Москвы, вероятно, встревожит некоторые страны-члены ЕС, такие как страны Балтии и Польша, которые соседствуют с Россией и хотят занять более жесткую линию с Кремлем". (...) "Формулировки, предлагаемые другим государствам-членам, которые в случае принятия войдут в выводы саммита позднее на этой неделе, подтверждают готовность ЕС к "избирательному взаимодействию" с Россией в областях, представляющих общий интерес". Они призывают Еврокомиссию и дипломатическую службу ЕС разработать с этой целью "конкретные предложения и рычаги воздействия". Темы будут включать климат, окружающую среду, Арктику, приграничное сотрудничество, здоровье, космос, борьбу с терроризмом и области внешней политики, включая Сирию и Иран", - говорится в статье. "В этой связи Совет Европы призывает к пересмотру существующего формата диалога с Россией, включая встречи на уровне лидеров", - говорится в предлагаемом варианте текста, но также в нем подчеркивается, что ЕС должен скоординированно реагировать на "злонамеренные действия" России, и Брюссель призывают разработать варианты возможных экономических санкций". (...) "Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что франко-германская инициатива заставила поморщиться другие страны ЕС, которые выразили разочарование в связи с незапланированным шагом в последнюю минуту накануне саммита. "Так поступать нельзя", - заявил дипломат. Другой представитель государства-члена ЕС назвал это действие "не очень полезным", а третий сказал, что они "все еще анализируют" этот неожиданный шаг. (...) В написании статьи принял участие Гай Чейзан Источник: Financial Times