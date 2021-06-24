Столкнувшись с третьей волной коронавируса, Россия пробует обязательную вакцинацию

(...) "Путин объявляет о победе над Covid". Этот заголовок из российской прессы июня 2020 года сильно устарел. В настоящее время Россия переживает третью волну заражений Covid-19, которую приписывают индийскому варианту, называемому Дельта. Ежедневно регистрируется более 500 смертей, и страна приближается к рубежу в 130 тыс. смертей. В Санкт-Петербурге больных лечат прямо на полу в коридорах больниц. В Москве, где регистрируется более 8 тыс. случаев в день, что составляет половину всех случаев заражений в стране, мэр увеличил вместимость больниц до 24 тыс. коек, впервые с начала пандемии", - пишет корреспондент Ouest-France в Москве Поль Гого.

"Мэр Москвы Сергей Собянин также нарушил табу: 60% муниципальных служащих или работников сервисных компаний столицы должны привиться до 15 августа, - говорится в статье. - Обязательная вакцинация не ущемляет права граждан, каждый оставляет за собой право выбора, делать ему прививку или нет, заявляют выборные должностные лица Москвы и Кремля",

"Такой месседж заведомо противоречивый: государственные служащие могут отказаться от прививки, но им грозит увольнение; сотрудники сервисных компаний рискуют отправиться в неоплачиваемый отпуск, если откажутся от "Спутника V", - пишет Ouest-France. "Дискриминация неминуемо наступит, - заявил во вторник пресс-секретарь Путина, - люди без прививки будут представлять угрозу для окружающих".

(...) "Кремль прятал проблему эпидемии, не решая ее, на время проведения чемпионата Европы по футболу, а затем в преддверии сентябрьских парламентских выборов. В понедельник, 21 июня, власти еще закрывали глаза на Санкт-Петербург, где проходят соревнования, и на полные до отказа фан-зоны", - комментирует Гого.

"Слабое продвижение вакцины "Спутник V" до этого момента в самой России объяснялось желанием стимулировать экспорт, поскольку производство вряд ли могло удовлетворить как внутренний рынок, так и зарубежных потребителей. В воскресенье, 20 июня, Аргентина пожаловалась на серьезные задержки с доставкой", - указывает журналист.

"В любом случае, как предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков во вторник, 23 июня, в газете "Коммерсантъ", что даже "активная прививочная кампания уже не остановит третью волну заболеваемости".