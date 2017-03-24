Годовщина Римского договора: "Ничто не оправдывает убийства европейского проекта"

В субботу 25 марта мы будем отмечать 60-летие Римского договора, пишет во французской газете Le Figaro Жереми Галлон, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. Автор статьи выражает мнение о том, что сейчас, как никогда, будущее Франции связано с европейским проектом.

"Четверо французов из десяти сегодня готовы проголосовать за двух кандидатов, чьи программы построены на убийстве Европы. У Марин Ле Пен и Жана-Люка Меленшона разнятся лишь экономические программы, которые способны столкнуть средний класс и простых наших сограждан в пропасть", - говорится в статье.

"Во французском обществе, где социальный лифт больше не функционирует и где среди молодежи каждый четвертый - безработный, чувство протеста не может не усиливаться. Но ничто, совершенно ничто не оправдывает голосование за экстремистов, которые хотят предать смерти европейский проект", - заявляет автор.

"Конечно, сегодня разорвана связь между Евросоюзом и нашими согражданами. Незавершенный проект со сложными процедурами принятия решений, плохо информирующий о своих действиях, коим является Евросоюз, многим из нас кажется далеким и бездушным", - продолжает автор.

"Тем не менее, поразительно наблюдать, как значимые вызовы, с которым отныне сталкивается Франция, требуют европейского ответа. Перед лицом терроризма, миграционного кризиса, злоупотреблений глобализации и угроз, множащихся на границах Европы, не существует франко-французского решения", - считает Галлон.

"Кто сегодня думает всерьез, что перед лицом Китая, Индии или США Франция, страна с 67 млн жителей, может в одиночку навязывать свои нормы, стандарты и уклоняться от заполнения наших рынков этими державами? В то время как Америка совершила изоляционистский вираж, кто еще осмеливается верить в то, что Франция одна обладает военными возможностями и средствами влияния, достаточными для того, чтобы уничтожить исламистские движения, которые отравляют наши межсоседские отношения?" - задумывается Галлон.

"Только военная и дипломатическая европейская мощь способна обеспечить безопасность наших границ и остановить у дверей Европы кризисы, дестабилизирующие наше общество, в первом ряду которых стоит сирийский кризис", - говорится в статье.

"Только европейская торговая мощь может позволить нам вести переговоры о торговых соглашениях, через которые мы обеспечим защиту наших интересов перед остальным миром", - уверен автор.

"А также первая из наших свобод - безопасность, - которая может быть гарантирована лишь Евросоюзом, оснащенным усиленными средствами", - говорится в статье.

"Перед лицом миграционного кризиса не станем совершать ошибку и верить тем, кто хочет установить колючую проволоку или стены на границах Франции. Только европейская миграционная политика позволит контролировать миграционные потоки и снова восстановить господство над внешними границами Евросоюза", - призывает Галлон.

"В тот момент, когда трансатлантические отношения вступают в период больших колебаний, когда Ближний Восток истерзан множеством конфликтов и когда Россия всячески пытается нас дестабилизировать, Франция может продолжить доносить свой голос до мира и защищать свой суверенитет лишь через более сильную Европу", - говорится в статье.

"Нам следует гордиться тем, что мы французы и европейцы, мы не должны позволить нашей стране и нашему континенту стать игроками второго ранга на мировой политической арене. Мы не можем согласиться с тем, чтобы Франция подвергалась экономическому, юридическому и политическому диктату со стороны США Дональда Трампа, России Владимира Путина или Китая Си Цзиньпина", - утверждает Галлон.