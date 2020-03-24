Коронавирус - это только начало: ученые предупреждают о новой пандемии в будущем

"Следующая пандемия - это лишь вопрос времени, утверждают ученые, которые говорят, что мы должны начать готовиться к следующей. Растущее население нашей планеты заставляет нас приближаться к дикой природе и подвергает нас риску появления новых вирусов, предупреждают экологи", - сообщает Daily Mail.

"Кампания National Geographic в поддержку природы утверждает, что нас ждет больше болезней, таких как COVID-19, из-за вырубки лесов и использования диких животных в качестве домашних питомцев, а также как источник пищи и лекарств. Энрик Сала, морской эколог, участвующий в кампании, говорит, что мы должны прекратить игнорировать связь между инфекционными болезнями и миром природы", - говорится в статье.

"Ожидается, что к 2050 году мировое население вырастет на 2 млрд. до 9,7 млрд. человек, что окажет дополнительное давление на источники пищи - и приблизит человека к дикой природе. По словам доктора Сэмюэла Майерса из Альянса за здоровье на планете, человеческое вторжение в среду обитания диких животных сближает людей с дикими популяциями. "Мы знаем, что другие животные являются огромным резервуаром патогенных микроорганизмов, со многими из которых мы еще не сталкивались", - сказал он газете The Independent.

"Дэвид Кваммен, эксперт по инфекционным заболеваниям, отмечает, что наша экосистема содержит много различных видов диких животных, растений, грибов и бактерий. Он говорит, что в каждом из них и в разнообразии нашей системы существует множество уникальных вирусов, которые могут распространяться на людей, как это произошло с COVID-19. И если мы установим контроль над COVID-19, нам нужно начать думать о следующем вирусе, заявил Кваммен, добавив, что необходимы радикальные изменения, в том числе установление связи между здоровьем и сохранением природы".

"Я абсолютно уверен, что если мы продолжим нашу практику разрушения мира, в будущем таких болезней будет больше", - сказал Сала газете.

"Предполагается, что COVID-19 был передан от животных людям на "рынке диких животных" в Ухане в Китай, но официальные лица не подтвердили это. Китай издал запрет на потребление диких животных и на рынки диких животных", - напоминает Daily Mail.

"Исследователи указывают, что во всем мире необходимы новые регуляции для защиты планеты, а также просветительская работа, проливающая свет на связь между ущербом окружающей среде и распространением инфекционных заболеваний", - отмечается в статье.

"Когда мы вырубаем тропические леса, чтобы строить деревни, получать древесину и создавать шахты, убиваем или ловим диких животных для того, чтобы съесть их, мы подвергаем себя воздействию этих вирусов, - заявил Кваммен. - Если вы сносите старый сарай, летит пыль. Когда вы уничтожаете тропический лес, летят вирусы. Эти моменты разрушения дают возможность незнакомым вирусам проникнуть к людям и укорениться".

"Заболевания, которые могут передаваться от людей к животным и обратно, являются причиной более 17% всех инфекционных заболеваний и ежегодно приводят к смерти более 700 тыс. человек. Количество этих заболеваний увеличивается с 1950-х годов, когда впервые появилось 30 новых инфекционных заболеваний. К 1980-м годам эта цифра утроилась. Среди этих болезней - ВИЧ, лихорадка Эбола, атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром и вирус Зика", - передает издание.

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