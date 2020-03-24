Исследование показало: домашнего карантина недостаточно

"Домашнего карантина недостаточно, считает Сюн Лин. Тому, кто хочет не только выровнять кривую заболеваемости, но и направить ее вниз, нужно принять еще более агрессивные меры. К такому выводу профессор биостатистики из авторитетного Гарвардского университета пришла после того, как совместно с одиннадцатью коллегами из Китая и США она изучила данные почти 26 тыс. пациентов с Covid-19", - передает немецкое издание Handelsblatt.

"Статью с результатами исследования ученые опубликовали в начале марта на сайте medRvix, в бесплатном архиве готовых медицинских исследований, которые еще не прошли перекрестную проверку".

"В исследовании меры по борьбе с распространением коронавируса в центральнокитайском городе Ухань разделяются на три фазы. До изоляции, когда граждане еще могли свободно передвигаться, так называемое базовое репродуктивное число R0 составляло еще 3,88. Оно показывает, сколько человек в среднем заражает больной, если ни у одного члена населения нет иммунитета в отношении возбудителя", - поясняет издание.

"Вторая фаза началась 23 января, когда Ухань был изолирован от внешнего мира и в городе был введен запрет на передвижение. Граждан просили оставаться дома. Тем, кто имел слабые симптомы заболевания, также было предписано лечиться дома".

"После того, как были приняты такие меры, показатель R0 упал до 1,25, то есть кривая заболеваемости выровнялась. (...) Однако R0 больше единицы все равно означает, что уровень заражения продолжает расти. Кривая заболеваемости была лишь выровнена, но не направлена вниз. Решающей мерой, по мнению ученых, стало введение так называемого "централизованного карантина" 2 февраля. После этого R0 упал до 0,2-0,3. На прошлой неделе Ухань впервые сообщил об отсутствии новых случаев заражения", - говорится в статье.

"Под "централизованным карантином" понимается стратегия, при которой зараженным оперативно ставят диагноз и изолируют их. При положительном результате анализа на коронавирус людей забирали из дома, изолируя их от членов семьи и, в зависимости от тяжести заболевания, размещали их сразу в больнице или же в местах для массового карантина, в переоборудованных спортивных залах или даже на крейсерах, где пациенты находились под наблюдением медицинского персонала".

"Людей с подозрительными симптомами, с высокой температурой, а также тех, кто контактировал с зараженными, доставляли в специальные клиники, где медицинский персонал в защитной одежде проверял их на Covid-19. В ожидании результатов анализа люди с подозрительными симптомами должны были ночевать в специальных отелях или общежитиях, чтобы избегать контакта с остальным населением".

"Если вначале между проявлением первых симптомов и постановкой диагноза проходило почти 10 дней, то спустя несколько недель врачам удалось сократить этот период в среднем до двух дней", - отмечает издание.

"Централизованный карантин рассматривался как необходимая мера по двум причинам. По адресам на формулярах пациентов стало ясно, что примерно 75-85% всех случаев передачи вируса происходило в семьях. "Чтобы прервать цепочку передачи инфекции, нужно изолировать заболевших в кратчайшие сроки, чтобы избежать дальнейших заражений", - сказал в интервью Handelsblatt Ву Тангчан, преподаватель Хуачжунского университета науки и технологии и соавтор исследования. К тому же таким образом облегчалась работа отделений интенсивной терапии, так как лечение людей со слабыми симптомами проходило в местах массового карантина. (...) Так как они теперь находились под наблюдением медиков, а не болели дома, можно было избежать дальнейшего ухудшения их состояния".

"Похожие меры по изоляции применялись и в отношении самих медиков. Они бесплатно проживали в общежитиях или отелях вблизи своих учреждений, могли контактировать со своими семьями только по цифровым каналам связи, но не могли встречаться с ними лично".

"Ву опровергает обвинение в том, что это слишком агрессивные и жесткие методы. "Что лучше: находиться раздельно в течение 2-3 недель или иметь возможность оставаться вместе, так что могут заразиться другие члены семьи, которые, возможно, от этого умрут?", - спрашивает он".

Ученые надеются, что другие страны сделают для себя выводы на основе их исследования. Некоторые страны уже начали создавать места для массовой изоляции людей. Например, Южная Корея применила этот метод уже в начале февраля. В Мадриде в станцию массового карантина должны переоборудовать конференц-центр - там смогут разместить до 5,5 тыс. человек.

"Согласно расчетам ученых, появление новых случаев заражения в Ухане может прекратиться к началу мая, так как наряду с официально зарегистрированными пациентами все еще существует неизвестное число людей, у которых болезнь протекает со слабыми симптомами или бессимптомно, но которые могут заражать других. Поэтому в Ухане было объявлено, что полный карантин будет отменен лишь после 14 дней отсутствия новых, официально зарегистрированных случаев заражения", - передает Handelsblatt.