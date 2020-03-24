Надежды и сомнения по поводу лечения коронавируса с помощью хлорохина

"(...) Его название распространилось с быстротой молнии по всему миру, достигнув ушей Дональда Трампа, который в прошлый четверг публично стал превозносил его заслуги. Старый противомалярийный препарат хлорохин представляется как чудодейственное средство от пневмонии, вызванной Sras-CoV-2. Во Франции ажиотаж достиг такой степени, что политические деятели и онлайн-петиции требуют немедленного доступа к лечению этим препаратом для всех пациентов. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози, у которого выявлен положительный результат на коронавирус, даже с удовольствием отметил в Twitter, что такое лечение теперь может стать доступным для пациентов Университетского больничного центра в Ницце", - пишет Le Figaro.

"(...) С учетом сложившейся ситуации велик соблазн наброситься на любое лечение. Однако в медицине не следует объявлять победу слишком быстро. "На данный момент нет доказательств эффективности этого препарата для данного заболевания ни в плане профилактики, ни в плане лечения", - напоминает доктор Тьерри Виаль, глава центра фармаконадзора в Лионе.

"(...) Такую позицию единодушно разделяют ученые, как французские, так и зарубежные, - указывает издание. "Перед лицом чрезвычайной ситуации всегда возникает желание перепрыгнуть через какие-то этапы. Однако нельзя предоставлять лечение без какой-либо надежной основы, особенно в отношении хлорохина, который не является безвредным лекарством", - подтверждает профессор Бернар Бего, фармаколог из Университета Бордо.

"Все ученые делают ставку на предосторожность, кроме одного. Профессор Дидье Рауль, директор инфекционной больницы Méditerranée Infection Университетского госпиталя Марсельского университета, неоднократно превозносил преимущества хлорохина и его менее токсичного производного, гидроксихлорохина, выступая против органов здравоохранения, которые тогда не планировали их тестировать. Но профессор Рауль, назначенный членом научного совета COVIDd-19 (прежде чем он покинул его несколько дней спустя), все же получил разрешение на исследование этого метода. В заявлении, опубликованном в воскресенье, он объявил о начале лечения своих пациентов комбинацией гидроксихлорохина и азитромицина, а также о скрининге любого "лихорадящего" человека", - указывает автор статьи СесильТибер.

"Результаты не заставили себя долго ждать. 17 марта его исследование, опубликованное в журнале, редактор которого является одним из его сотрудников в Марселе, судя по всему, показывает, что гидроксихлорохин может снизить количество пациентов-носителей вируса после 6 дней лечения. Через несколько часов описание клинического исследования обошло весь мир, вызвав определенный энтузиазм. Однако многие ученые поспешили раскрыть его ограничения. Слишком мало пациентов (36), отсутствие определенных ключевых данных (неизвестна вирусная нагрузка трех четвертей "контрольных" пациентов (12 из 16), которые не получали лечение), отсутствие случайной выборки, нет группы, принимавшей плацебо... Ни один научный стандарт не был соблюден. "Методология этого исследования сомнительна", - считает один врач, специализирующийся на инфекционных заболеваниях. "Ни одна страна в мире никогда не давала разрешение на лечение на основе такого исследования", - сказал Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.

"Главный недостаток исследования: в нем практически ничего не говорится о ходе развития заболевания у пациентов. Оно интересуется только количеством вирусов у них в носу или во рту. "Недостаточно показать, что этот препарат снижает вирусную нагрузку: необходимо также, чтобы он оказывал влияние на состояние пациента. Замедляет ли прогрессирование болезни наличие меньшего количества вирусов в носу?"- задается вопросом профессор Матье Молимар, глава департамента фармакологии Бордо. Исследование указывает, например, что пациент, который получил лечение, не имел вирусной нагрузки за день до своей смерти".

"(...) В субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что гидроксихлорохин будет тестироваться в более широком масштабе другими командами исследователей в Европе. Первые результаты ожидаются в течение двух недель", - говорится в публикации.

"Нельзя грешить отсутствием предосторожности, лучше немного подождать. Потому что хлорохин и его производные, как и все лекарства, имеют нежелательное действие. В Китае, где не менее семи клинических испытаний были сосредоточены на гидроксихлорохине, чиновники здравоохранения резко ужесточили условия использования препарата", - отмечает LeFigaro.

"(...) По данным шанхайского СМИ The Paper, одна жительница Уханя, которая думала, что она заражена COVID-19, даже умерла от остановки сердца после приема слишком большого количества гидроксихлорохина", - сообщает журналистка.