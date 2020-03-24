Холодная война между Китаем и США

"Пекин и Вашингтон нашли новую тему для раздора - это коронавирус", - пишет Le Figaro.

"(...) В Китае машина пропаганды и дезинформации работает на полную мощность и прежде всего направлена против Соединенных Штатов. Дипломаты обвинили американских военных в распространении COVID-19 в Ухане. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая также утверждает, что пандемия коронавируса началась в 2019 году в Соединенных Штатах. Пекин раскритиковал "безответственность и некомпетентность" "так называемой политической элиты в Вашингтоне" и выгнал американских журналистов из нескольких крупных ежедневных газет", - говорится в статье.

"(...) Дональд Трамп без колебаний напоминает Китаю о том, что тот проворонил коронавирус из-за того, что скрывал его существование в течение нескольких недель, арестовывая информаторов, обвиняемых в распространении "слухов". Он говорит о "китайском вирусе", подчеркивает, что "несколько раздосадован" поведением Китая, почти каждый день обвиняет его в том, что тот отрицал проблему коронавируса и отказывался делиться информацией. По его словам, мир "платит высокую цену" за первоначальную медлительность Китая", - передает автор статьи.

"Но китайские лидеры тоже знают, как надавить на больное место. В 2014-2015 годах, во время эпидемии вируса Эбола, США собрали коалицию из десяти стран для борьбы с распространением этой болезни. Однако перед лицом COVID-19 они не взяли на себя лидерскую инициативу. Дональд Трамп не сделал ничего, кроме применения своей доктрины - Америка превыше всего - и доказал свою несостоятельность и неспособность придумать глобальный ответ хотя бы вместе со своими европейскими союзниками. Хуже того: контрмодель китайскому подходу к борьбе с пандемией - отрицание, а затем и ультраавторитаризм - исходила не от Соединенных Штатов, а от Азии, со стороны Тайваня, Южной Кореи, Сингапура и в некоторой степени Японии, где проводилась жесткая и эффективная политика.

Даже в секторе здравоохранения Азия превосходит Америку", - отмечает Лассер.

"(...) Подобно тому, как Россия действует в Сирии, Китай пытается воспользоваться "окном", созданным из-за ошибок США, или их отходом на второй план, чтобы заполнить пустоту и позиционировать себя в качестве глобального лидера, способного к ответным действиям против пандемии", - пишет Le Figaro.

"Китай пытается беззастенчиво капитализировать свою "победу над вирусом" для продвижения своей политической системы. Необъявленная холодная война такого рода, вынашиваемая в течение некоторого времени, показала свое истинное лицо под резким освещением COVID-19", - пишет бывший посол Мишель Дюкло в своей недавней статье для Института Монтеня.

"(...) Борьба Китая против эпидемии показывает, что КПК является политической партией с самыми сильными управленческими способностями в истории человечества", - можно было недавно прочитать в китайской ежедневной газете "Жэньминьжибао".

"Установление своего контроля носит также геополитический характер. Пользуясь "отсутствием" Соединенных Штатов, Китай инвестирует в мягкую силу, чтобы подправить свою репутацию и усилить свое влияние в Европе. Он осуществляет чартерные рейсы, отправляя самолеты с масками в Италию, сопровождая это большой рекламной кампанией. Он также помогает преодолеть кризис Ирану и Сербии. Он развертывает дипломатию коронавируса, делясь уроками своего опыта с некоторыми странами из группы 17 + 1, созданной по его инициативе в Центральной и Восточной Европе", - сообщает автор статьи.

"Во внезапно меняющемся мире Китай выступает в роли державы, готовой оказать помощь, хотя когда-то такая роль была свойственна Соединенным Штатам", - продолжает Мишель Дюкло.

"(...) На данный момент геополитическое преимущество в этой воскресшей конфронтации между Пекином и Вашингтоном принадлежит Китаю. Тот факт, что впервые мир одновременно и повсюду сталкивается с одним и тем же кризисом, обостряет конкуренцию между моделями и способствует попыткам перехватаполитической инициативы. Однако Китай выиграл только первую битву. Он не застрахован ни от второго фронта коронавируса, ни от спасительного рывка американцев. Ставки колоссальны. Два великих стратегических противника Соединенные Штаты и Китай разыгрывают свою позицию в борьбе за звание ведущего мирового лидера", - резюмирует Изабель Лассер.