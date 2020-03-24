Владимир Путин заботится об имидже

"Пандемия COVID-19, казалось бы, затронула Россию меньше, чем ее европейских соседей. Если не считать, что статистику здесь "обрабатывают" гораздо лучше, чем обслуживают больных", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"В воскресенье Владимир Путин снова и снова повторял то, что эпидемия находится "под контролем", потому что "правильные решения были приняты своевременно", намекая на закрытие границы в 4000 км с Китаем 30 января. Вирус "приходит из-за границы", а система здравоохранения "готова". (...) Государственное телевидение закармливало зрителей мессианскими высказываниями "славянофильских" мыслителей XIX века (Достоевский, Одоевский, Краевский), описывая "умирающий Запад (Европейский Союз)", и утверждая, что "только Россия может всех спасти". Власти объявили об открытии российской вакцины против COVID-19, которая вроде уже испытывается на животных", - передает журналист.

"Официальные статистические данные приводят цифры, несравнимые с показателями пострадавших от пандемии европейских стран, которые показывают тысячи случаев заражения. В понедельник утром зарегистрирован 71 новый случай из общего числа 438 человек, инфицированных COVID-19 (более половины из них в Москве) на общее число населения в 146 млн человек. И до сих пор не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса", - говорится в статье.

"(...) Подобное зрелище стабильности и единодушия вызывает сомнения у населения, которое давно приравнивает ложь со стороны государства к природному явлению. Через это прошел Чернобыль (1986), после чего последовало множество катастрофических событий (авария на подводной лодке "Курск" в 2000 году, авиакатастрофа рейса MH-17 в Донбассе в 2014 году, пожар на подводной лодке прошлым летом и вскоре после этого взрыв таинственной ядерной ракеты). Официальные средства сообщения систематически запутываются в противоречиях, лжи и неумелой непрозрачности, что лишь усиливает недоверие людей", - комментирует автор статьи.

"Поэтому многие подвергают сомнению достоверность официальных данных о пандемии и о способности системы здравоохранения противостоять этому потрясению. Самые богатые россияне ринулись скупать аппараты искусственной вентиляции легких и обустраивать домашние клиники для лечения COVID-19", - сообщается в публикации.

"(...) Даже в медицинском мире появляются уязвимые места: российские тесты на COVID-19 в 10 тыс. раз менее чувствительны, чем тесты, используемые в Европе и США. Многие выявленные случаи заболевания коронавирусом (и случаи смерти) классифицируются как "пневмония", чтобы не портить официальную статистику, как сообщают многие врачи в социальных сетях. Росстат, официальное статистическое агентство, в январе зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в стране на 37% по сравнению с январем 2019 года. Цифры за февраль месяц еще не известны", - говорится в публикации.

"Я абсолютно уверена, что пациентов с COVID-19 больше, чем хотелось бы сказать властям", - признается Анастасия Васильева, глава профсоюза медработников "Альянс врачей". "У меня такое впечатление, что нас принимают за идиотов, - с негодованием говорит она. - Путин действительно наш президент? Мы страдаем от нехватки врачей, у них нет никаких средств защиты, и они сами шьют себе маски из марли. Сколько раз мы просили, чтобы нас ими снабдили? Вместо этого он отправляет помощь в Италию. Он что, равнодушен к своей стране?"

"В настоящее время трудно отделить истину от лжи. Но власти не стерпят сомнений. Регулятор СМИ и интернета Роскомнадзор приказал либеральному московскому радио "Эхо Москвы", YouTube и социальным сетям Instagram и vk.com немедленно стереть сочтенную "ложной" информацию о COVID-19. В воскресенье вице-премьер (Дмитрий Чернышенко) объяснял Владимиру Путину, что "искусственный интеллект и нейронные сети постоянно обнаруживают фейковые новости" о пандемии. Владимир Путин блюдет имидж своей страны", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.