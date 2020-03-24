Недоверие к государству ослабляет реакцию России на коронавирус

"В России по-прежнему насчитывается относительно мало зараженных коронавирусом. Государство выдает это за свой успех. Но с этим все больше контрастируют одновременно вводимые ограничения общественной жизни", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В Голохвастово стройка идет днем и ночью, - повествует журналист Маркус Акерет. - (...) Через два месяца, говорит один работник, все должно быть готово. В деревне, расположенной примерно в 60 км от центра Москвы, в районе Новая Москва, всеми силами буквально на голом месте строят специальную больницу для пациентов, зараженных коронавирусом".

"Суета и спешка, с которой десять дней назад были начаты строительные работы, являются примером ежедневно ужесточаемых мер по профилактике и ограничению распространения коронавируса, прежде всего в столице".

"При этом с каждым днем, когда растет количество случаев заражения, увеличивается и разрыв между преуменьшением опасности и лихорадочной деятельностью, - отмечает издание. - (...) Пропасть между различными сигналами - "У нас все под контролем" и "Закрываются все театры, бассейны и кино" - приводит в замешательство население, которое и без того мало верит государству и его представителям. Наверное, Собянин поступает правильно, принимая меры, но многие граждане не воспринимают их всерьез, они беспечны, считают все подстрекательством со стороны СМИ и, по примеру государственного телевидения, указывают на другие страны. Другие предполагают, что власти задумали что-то недоброе и скрывают действительный масштаб эпидемии. Тысячи людей, недавно целовавших мощи Иоанна Крестителя, надеются на силу Бога".

"На протяжении нескольких недель растет количество слухов. Говорят об увеличении числа случаев "воспаления легких", частично с конца прошлого года; власти это отрицают. СМИ сообщают о планах введения чрезвычайного положения и закрытия столицы. За опровержением следуют подтвержденные сообщения о том, что до конца марта полиции необходимо принять подготовительные меры для запрета выхода на улицу. Так еще больше подогревается страх перед произволом государства. То, что оно все чаще преследует якобы фейковые новости о коронакризисе, демонстрирует в свою очередь нервозность властей", - говорится в статье.

"Государственная система здравоохранения - это сектор, который большинство россиян считают пришедшим в упадок и едва ли заслуживающим доверия (...)", - пишет издание.

"В период кризиса, такого, как сейчас, уязвимая сторона авторитарного российского государства проявляется особенно: это вопиющая нехватка доверия со стороны граждан. Государство не создает безопасность, а вызывает страхи. (...) До сих пор предпочтение отдается политической повестке - голосованию по конституции, празднованию победы 9 мая. Население имеет второстепенное значение", - предполагает издание. Это заметно и на стройке в Голохвастово, "превратившей жизнь местных жителей в ад". "Работы там ведутся днем и ночью, подъезд к домам заблокирован. "Они вообще считают нас за людей?", - задается вопросом отчаявшийся житель, который сам болен раком".