24 мая 2021 г. Джайлз Милтон | The Telegraph Секретный план Черчилля по нападению на Россию: Operation Unthinkable "На уровне замораживания или близко к тому" - так недавно Андрей Келин, посол России в Великобритании, охарактеризовал отношения между Лондоном и Москвой. Его откровенность вызвала удивление в дипломатических кругах, однако эти слова удивления вызывать не должны. Со времен большевистской революции 1917 года вражда между двумя странами была нормой, а не исключением (...). На другой чаше весов - кратковременная оттепель в отношениях в эпоху Горбачева / Ельцина, а также непростой союз со Сталиным во время Второй мировой войны. Внешне он выглядел сердечным, но был хрупким и глубоко шизофреничным, как явствует из сенсационного, но малоизвестного документа из Национального архива Великобритании. В досье (CAB 120/691) содержится ошеломительный план войны против Советского Союза, которая должна была быть развернута западными союзниками в течение двух месяцев после капитуляции Германии", - пишет The Telegraph. (...) Как пишет издание, британский премьер-министр Уинстон Черчилль надеялся, что "(...) Сталин поддержит его планы построения демократической послевоенной Европы. Но Сталин не имел намерения отказываться от контроля над странами Центральной и Восточной Европы, зато был вполне готов отступиться от договоренностей, достигнутых в Ялте. Его двуличие возмутило Черчилля и привело к впечатляющему, хотя и не подлежавшему огласке резкому развороту в его политике в отношении своего бывшего союзника. В начале мая 1945 года - всего через несколько дней после взятия Берлина Красной Армией - Черчилль приказал сотрудникам своего объединенного штаба планирования в военном ведомстве разработать Operation Unthinkable - операцию "Немыслимое" - масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление на Советский Союз". "Эта операция задумывалась как военный удар западных союзников глубоко на территориях, оккупированных Советским Союзом; её целью было навязать России "волю Соединенных Штатов и Британской империи". Стратегическим архитектором наступления выступил бригадный генерал Джеффри Томпсон, бывший командующий Королевской артиллерией, имеющий опыт работы на территории Восточной Европы. Задача Томпсона заключалась в том, чтобы продумать (...) внезапное нападение на советские войска в течение восьми недель после перемирия. Его план боевых действий предусматривал массированное наступление в направлении Берлина и за его пределами, при этом британские и американские дивизии должны были отодвинуть Красную армию к рекам Одер и Нейсе, примерно в 55 милях к востоку от столицы Германии", - говорится в статье. "Дата начала боевых действий - 1 июля 1945 года", - писал Томпсон в своих планах. За первым нападением должно было последовать решающее столкновение в сельской местности около Шнайдемюля (ныне Пила на северо-западе Польши). Это должно было быть массивное танковое столкновение, гораздо более масштабное, чем Курская битва - крупнейшее танковое наступление в истории, в котором на Курской дуге сражались 6000 машин. В Operation Unthinkable должны были быть задействованы более 8000 человек, включая американские, британские, канадские и польские силы", - отмечается в публикации. "Тем не менее, ставки против западных союзников были высоки. У Советов той весной было 170 дивизий, в то время как американцы и британцы могли собрать только 47. Томпсон считал, что для победы над Красной Армией потребуются дополнительные силы, и он точно знал, где их найти, предлагая перевооружить как Вермахт, так и СС. Это предложение - хотя сенсационно противоречивое - добавило бы еще десять дивизий к армии Запада, закаленных шестью годами войны", - сообщается в статье. (...) "Главный военный советник премьер-министра генерал Гастингс Исмей скептически отнесся к плану сражения, и его сомнения превратились в откровенный ужас, когда он прочитал о предложении перевооружить Вермахт и СС. По его словам, для лидеров демократических стран абсолютно неприемлемо даже думать о подобной политике. Он напомнил своим военным коллегам, что последние пять лет правительство говорило британской общественности, что русские "провели львиную долю боевых действий и понесли невыразимые страдания". Нападение на этих бывших союзников так скоро после окончания войны было бы "катастрофой" для морального духа". "Фельдмаршал сэр Алан Брук был в равной степени потрясен и счел предложение бригадира совершенным безумием. В письме от имени начальников штабов Черчилля он указал: "Мы считаем, что после начала боевых действий добиться быстрого, но ограниченного успеха будет не в наших силах, и мы должны быть готовы к затяжной войне в исключительно неблагоприятных условиях". Он пришел к выводу, что "шанс на успех совершенно невозможен". (...) Газета сообщает, что начальники штабов Великобритании официально отвергли этот план 8 июня 1945 года. "Черчилль сожалел об этом, заявляя Энтони Идену, тогдашнему министру иностранных дел, что если территориальным амбициям Сталина не будет нанесен решительный удар, "существует очень малая перспектива предотвращения Третьей мировой войны". Он предупреждал, что Красная Армия скоро станет непобедимой силой: "В любой момент, когда им того захочется, они смогут промаршировать через остальную Европу и отогнать нас обратно на наш остров". "Начальники штабов остались неумолимыми. Они не хотели иметь ничего общего с Operation Unthinkable и положили план в серую правительственную папку с надписью "Россия: угроза западной цивилизации". Он остается в этой папке по сей день, и каждая страница проштампована красными чернилами со словами "Совершенно секретно". "Это служит своевременным напоминанием о том, что отношения между Великобританией и Россией были не просто близки к замораживанию, как сегодня, но и опасно близки к войне", - заключает автор публикации Джайлс Милтон, автор книги Checkmate in Berlin. Источник: The Telegraph