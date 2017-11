24 ноября 2017 г. Генри Фой | Financial Times Российское село в тени атомного завода, повинного в утечках "Аргаяш - циничное, недоверчивое село. И как таким не стать, когда правительство лжет десятилетиями по поводу соседства с атомным заводом, повинным в утечках, а поколения местных жителей умирают от болезней, вызванных радиацией, в то время как чиновники уверяют, что ничего плохого не происходит", - повествует корреспондент британской газеты Financial Times Генри Фой. "Это маленькое село с двумя центральными улицами, где крыши, покрытые рифленым железом, и "Лады" советской эпохи говорят о его бедности. Аргаяш - среди тех нескольких городов, что окружают производственное объединение "Маяк" на юге России - один из крупнейших в мире источников радиации, длинный ряд трагических аварий на котором сделал его олицетворением опасности атомной промышленности", - рассказывает автор. "На этой неделе, 76 лет спустя после того, как радиация впервые начала просачиваться с "Маяка" в окружающие реки, озера и атмосферу, российские власти признали, что Аргаяш находится в центре радиоактивного облака, содержащего "чрезвычайно высокие" уровни радиоактивного изотопа рутений-106. Оно распространилось так далеко на запад, что достигло Франции", - говорится в статье. В Аргаяше уровни изотопа почти в тысячу раз превышали нормальный уровень, передает корреспондент. Чиновники говорят, что это не опасно для здоровья людей. "Никто ничего нам не рассказывает. Они держат это в тайне", - рассказала изданию Лиля Галимжанова, повар в городском кафе. "Мы боимся. Боимся за наших детей и внуков", - добавила женщина. "Но мы знаем, что экология здесь очень плохая", - заявила Галимжанова, чья 80-летняя мать страдает от отравления радиацией с "Маяка". "Нас никто здесь не защищает... Мы выживаем", - пожаловалась жительница поселка. Главный онколог Челябинской области сказал обеспокоенным жителям перестать переживать, посоветовав им вместо этого "смотреть футбол и пить пиво", передает Фой. Но местным жителям не до смеха. Многие иронизируют над отрицаниями чиновников, поскольку слышали подобное десятилетиями, в то время как их семьи и друзья умирали от вызванных радиацией болезней. "Нам ничего не говорят про "Маяк", - рассказала газете Надя, 18-летняя студентка медицинского факультета, живущая в селе, что в 1700 км от Москвы. "Правительство не должно скрывать информацию, когда люди страдают", - добавила девушка. "На Западе люди знают об этом больше, чем мы здесь", - отметила студентка. "На этой неделе представитель Владимира Путина сказал, что у Кремля "нет информации" о возможных причинах радиации, - пишет Фой. - Некоторые в Аргаяше говорят, что это не более чем издержки жизни в одном из самых промышленных регионов России". "Власти говорят, что ничего об этом не знают. И мы должны им доверять", - сказал газете Ямшед, владелец овощного магазина на улице Ленина - главной улице города. "Никто ничего не доказал. И даже если что-то доказано, я уверен, что наше правительство немедленно примет меры", - сказал местный житель, глядя на свои овощи местного урожая. Источник: Financial Times