У Земли могут появиться собственные кольца, как у Сатурна, состоящие из "космического мусора", предупреждает ученый

"Значительная часть сотен миллионов частиц мусора в космосе может образовать "кольцо" вокруг Земли, подобное кольцам газовых гигантов Солнечной системы, предупредил профессор Университета Юты", - сообщает Daily Mail.

"Не исключено, что мусор может дать Земле "собственные кольца", состоящие из "космического мусора", - заявил исследователь из Университета Юты Джейк Эбботт в недавнем интервью газете Salt Lake Tribune. Тем не менее, Эбботт и его команда работают над способом, который позволит вычистить мусор. Они предполагают поместить магнит на конце роботизированной руки и использовать вихревые токи магнита для сбора космического мусора", - говорится в статье.

"По оценкам НАСА, на низкой околоземной орбите находится, по крайней, мере 23 тыс. обломков, размер которых превышает размер софтбольного мяча, но обломков размером от 0,4 до 4 дюймов, вероятно, насчитывается около 500 тыс. Возможно, на орбите есть до 170 млн единиц космического мусора, размер которых не достигает 0,4 дюйма, добавило Европейское космическое агентство. Более 27 тыс. единиц орбитального мусора отслеживаются датчиками глобальной Сети космического наблюдения Министерства обороны США", - сообщается в статье.

"Кольца есть вокруг четырех планет Солнечной системы - это Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Кольца Сатурна состоят из ледовых и каменных частиц разного размера и они могут быть остатками древних комет, астероидов или небесных спутников, указали в НАСА. Кольца, вращающиеся вокруг Юпитера и Нептуна, значительно менее плотные и в основном состоят из пыли. Возможно, кольца Юпитера возникли в результате ряда ударов метеоритов по 79 спутникам планеты", - говорится в статье.

"НАСА объясняет, что низкая околоземная орбита сейчас считается "самой большой в мире мусорной свалкой", добавляя, что удаление космического мусора обойдется дорого из-за масштабов проблемы - там может находиться до 6 тыс. тонн мусора. Многие элементы космического мусора могут достигать чрезвычайно высоких скоростей (в некоторых случаях до 18 тыс. миль в час), и "столкновение даже крошечного кусочка орбитального мусора с космическим кораблем или с Землей" может создать большие проблемы, добавили в НАСА". (...)