В Израиле вакцинацию детей встречают со скепсисом

"Благодаря бустерным прививкам израильское правительство совладало с четвертой волной заражений. Теперь прививки разрешили делать и детям с пятилетнего возраста. Но спрос на них невысок", - пишет австрийское издание Die Presse.

"Во вторник Израиль стал второй страной в мире, которая ввела вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от пяти лет и старше. США разрешили вакцинировать эту возрастную группу несколькими неделями ранее. В последние дни премьер-министр Израиля Нафтали Беннет активно продвигал детскую вакцинацию: "Мой сын Давид будет одним из первых, кто сделает прививку, - объявил он в начале этой недели, - и я ожидаю того же от всех израильских родителей и, конечно, от тех членов кабинета министров, у которых есть дети или внуки соответствующего возраста".

"Как и в США, дети в Израиле должны получать одну треть от дозы вакцины, предназначенной для взрослых. В Израиле используется в основном препарат компании Biontech/Pfizer", - поясняет издание.

"Уже несколько недель в Израиле регистрируется относительно небольшое количество новых случаев заражения: в последнее время их пара сотен в день. При этом еще в сентябре ежедневные показатели заражения достигали рекордной отметки - более 11 тыс. случаев. Эксперты связывают быстрое смягчение ситуации в первую очередь с проведением дополнительной вакцинации, которую Израиль ввел еще в августе и которую сейчас прошла почти половина населения. В воскресенье вечером группа экспертов рекомендовала разрешить бустерную вакцинацию и для несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет. Около половины из них уже получили две дозы вакцины".

"Однако в настоящее время некоторые эксперты предупреждают, что вскоре количество заражений может снова подняться до опасного уровня. Индекс репродукции, который показывает, сколько людей в среднем заражает больной коронавирусом, в Израиле снова растет, в последнее время он составлял 1,04 - это признак того, что вирус снова начинает распространяться. К тому же данные министерства здравоохранения показывают, что уровень заражений среди несовершеннолетних выше, чем в любой другой возрастной группе. "Похоже, мы стоим на пороге волны заболеваемости среди детей", - предупредил премьер-министр Беннет в начале этой недели".

"Тем не менее посещаемость центров вакцинации в ходе этой последней кампании, похоже, ниже, чем в предыдущие. По сообщениям СМИ, к утру вторника только 2,3% всех родителей зарегистрировали своих детей на прививку. "Я слышал, что родители испытывают смешанные чувства, - сказал каналу i24 Амнон Лахад, заведующий кафедрой семейной медицины Еврейского университета в Иерусалиме. - Многие колеблются и ждут, что будет дальше, и хотят, чтобы сначала вакцинировались другие". Лахад понимает родителей: если только ребенок не подвергнется повышенному риску в случае заражения или в семье есть особо уязвимые люди, он не видит причин "торопиться" с вакцинацией".

"Другие эксперты, однако, предупреждают об опасности заражения и для детей. Последствия могут быть "разрушительными", заявил недавно Давид Гринберг, заведующий отделением детских инфекционных заболеваний в клинике "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге Израиля. В его больнице, по его словам, несколько детей проходили лечение в отделении интенсивной терапии. Многие несовершеннолетние также страдают от последствий заболевания: "Некоторые не могут больше концентрироваться в школе, у других болят мышцы или они не могут спать".

"Эпидемиолог Ран Балисер, директор исследовательского института больничной кассы Clalit, также выступает за вакцинацию детей. "Противники вакцинации преуменьшают риски заболевания, - написал он в Twitter, - и преувеличивают риски вакцины", - передает Die Presse.