24 сентября 2019 г. Роберт Райт | Financial Times MI5 была обеспокоена связями кинотеатров Odeon с Советским Союзом во время войны Британская разведка была обеспокоена связями между Оксаром Дойчем, основателем сети кинотеатров Odeon, с одним из самых успешных советских шпионов, действовавших в стране. Об этом говорится в письме, рассекреченном Национальным архивом во вторник вместе с другими документами MI5, внутренней службы безопасности, передает Financial Times. "В документе отмечается тесная связь между Оскаром Дойчем, основателем сети кинотеатров Odeon, руководителей которых опрашивали, чтобы оценивать общественное мнение во время войны, и его родственником Арнольдом Дойчем, тайным сотрудником советской разведки. Проработав всего три года в Великобритании в период с 1934 по 1937 год, Арнольд Дойч получил значительную информацию о возможностях Королевского флота и Королевских военно-воздушных сил и завербовал сотрудника британской внешней разведки Кима Филби и других членов Кембриджской шпионской группы", - говорится в статье. Как свидетельствуют документы, Оскар Дойч дважды пытался нанять на работу Арнольда, австрийца, который находился в Великобритании по студенческой визе для изучения психологии, в качестве "психолога" для работы в сети кинотеатров. Однако министерство внутренних дел Великобритании отклонило его заявки на том основании, что эту работу может выполнять гражданин Великобритании, говорится в статье. "В некоторых документах отмечается, что Арнольд и Оскар были двоюродными братьями, в то время как другие называют Оскара дядей Арнольда", - пишет Financial Times. "Письмо было написано в 1940 году, когда Советский Союз Иосифа Сталина все еще имел "договор о ненападении" с Германией Адольфа Гитлера, что по сути означало, что в войне он был в лагере противника", - поясняет газета. "Анонимный офицер разведки написал письмо Кеннету Янгеру, офицеру военной разведки, сопроводив записку, полученную от некоей госпожи Лонгхерст из Уэртинга. Она выражала беспокойство по поводу "непатриотичных взглядов" Хедли Мортона, который, как следует из письма, управлял одним из кинотеатров Odeon. Ни самой записки Лонхерст, ни какого-либо ответа от Янгера не сохранилось", - сообщается в статье. "Офицер указывал, что министерство информации собирает сведения о моральном духе, опрашивая руководителей более чем 200 кинотеатров Odeon. В письме говорится, что их спрашивали, как люди в их районе справляются со своими "тревогами в целом", как местные жители относятся к беженцам и иностранцам и как война влияет на моральный дух местных детей", - повествует газета. "Я поднял этот вопрос, поскольку в течение некоторого времени подозревал Оскара Дойча в том, что, возможно, он сам не занимался советской военной разведкой, но преднамеренно получал разрешения для пребывания в этой стране лиц, которые занимались этой работой с его ведома или нет", - говорится в письме. "(...) Из материалов ясно, что британская разведка узнала о деятельности Арнольда Дойча в области военной разведки только после того, как он покинул Великобританию, от источников, которые встречали его в Москве", - пишет издание. "Оскар Дойч скончался в 1941 году, через год после того, как были озвучены эти опасения, и с тех пор сеть кинотеатров неоднократно меняла владельца. Арнольд Дойч исчез примерно в 1942 году при обстоятельствах, которые никогда не прояснились. Кембриджские шпионы все были молодыми студентами с левыми взглядами в Кембриджском университете, и после Второй мировой войны они были причастны к некоторым из самых разрушительных утечек британских секретов в Советский Союз (...)", - напоминает Financial Times. Источник: Financial Times



