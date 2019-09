24 сентября 2019 г. Карун Демирджан, Джош Доуси, Эллен Накашима и Кэрол Д. Леонниг | The Washington Post Трамп приказал удержать военную помощь Украине за несколько дней до того, как позвонить украинскому президенту, сообщили чиновники "Президент США Трамп велел исполняющему обязанности главы администрации Мику Малвани удержать почти 400 млн долларов военной помощи Украине, по меньшей мере, за неделю до телефонного звонка, в котором, как сообщается, Трамп оказал давление на украинского президента, чтобы тот провел расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, по словам трех высокопоставленных представителей администрации. Чиновники Административно-бюджетного управления, - сообщает The Washington Post, - передали распоряжение Трампа Государственному департаменту и Пентагону в ходе межведомственного совещания в середине июля, указали чиновники, говорившие на условиях анонимности при обсуждении внутренних вопросов. Они пояснили, что у президента были "опасения", и он хотел проанализировать, нужно ли производить эти расходы". "Должностным лицам администрации было поручено сообщить законодателям, что задержки выплат являются частью "межведомственного процесса", но не предоставлять им никакой дополнительной информации - и это продолжалось почти два месяца, пока Белый дом не высвободил средства в ночь на 11 сентября", - говорится в статье. "Приказ Трампа удержать помощь Украине за неделю до его звонка 25 июля Владимиру Зеленскому, вероятно, вызовет вопросы о мотивации его решения и разожжет подозрения на Капитолийском холме, что Трамп стремился использовать в качестве рычага давления одобренную Конгрессом помощь, чтобы нанести ущерб политическому сопернику", - полагает The Washington Post. "Это известие появилось на фоне того, как законодатели вступили в конфликт с Белым домом по поводу связанной с этим делом жалобы сотрудника разведывательной службы, обеспокоенного действиями Трампа - и на фоне того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, как сообщается, рассматривает вопрос о том, не пришло ли время разрешить проведение процедуры импичмента", - говорится в статье. "Сенаторы-республиканцы из сенатского Комитета по ассигнованиям заявили 12 сентября, что помощь Украине была приостановлена на тот период, пока администрация Трампа выясняла, является ли Зеленский, новый президент страны, пророссийским или прозападным лидером. Они сказали, что Белый дом решил высвободить средства после того, как сенатор Ричард Дж. Дурбин пригрозил заморозить 5 млрд долларов финансирования Пентагона на следующий год до тех пор, пока не будут выделены эти средства на 2019 год", - отмечается в статье. "Один высокопоставленный чиновник администрации заявил в понедельник, что решение Трампа об удержании средств было основано на его опасениях по поводу того, что "на Украине много коррупции", и что за решением высвободить средства стояло приближение окончания финансового года 30 сентября. В администрации существовали опасения, что, если они не выплатят средства, то нарушат закон, сказал этот чиновник, отметив, что, в конце концов, Трамп дал (...) разрешение на высвобождение денег. Чиновник решительно опроверг, что существует какая-то связь между блокировкой помощи и давлением на Зеленского с тем, чтобы он провел расследование в отношении Байденов (...)", - пишет газета. "Однако на Капитолийском холме демократы призвали провести расследование того, что они рассматривают как потенциальное "вымогательство", заявил в понедельник сенатор Роберт Менендес, высокопоставленный демократ Комитета по международным отношениям. Трамп, по его словам, пытается "изменить американскую внешнюю политику" для содействия своим личным и политическим целям". (...) "В понедельник Трамп повторил свое отрицание того, что он сделал что-то неподобающее и заявил о том, что го разговор 25 июля с Зеленским был "идеальным телефонным звонком". Он также намекнул, что может обнародовать его стенограмму. (...) Складывается впечатление, что украинский лидер окончил дискуссию с другим впечатлением. Сенатор Крис Мерфи, который разговаривал с Зеленским во время визита на Украину в начале сентября, заявил в понедельник, что украинский президент "напрямую" выразил обеспокоенность на их встрече тем, что перекрытое президентом США поступление помощи на Украину стало следствием его нежелания начинать расследование в отношении Байденов", - передает издание. "(...) По словам помощников демократов и республиканцев, с тех пор, как США начали помогать Украине противостоять поддерживаемым Россией сепаратистам в восточных регионах страны, ни одна администрация не удерживала средства так долго и так загадочно, как администрация Трампа в этом году", - пишет The Washington Post. (...) Шейн Харрис, Энн Джирэн и Пол Соннe приняли участие в написании этой статьи. Источник: The Washington Post



