Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон выходит из тени

"Возвышение младшей сестры Ким Чен Ына, с которой он вместе провел детство за границей, знаменует собой новое распределение ролей на вершине северокорейского режима. И возрождает слухи о здоровье "верховного лидера", который редко появляется на публике", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"(...) Вскоре бесполезный межкорейский офис связи рухнет в трагической сцене, - предупредила за несколько дней до случившегося "товарищ Ким Ё Чжон", младшая сестра 36-летнего летнего диктатора, выдвинутая на передний план единственной коммунистической династией на планете. И одним щелчком пальцев 32-летняя женщина исполнила свою угрозу, разрушив здание в Кэсоне, символизирующее разрядку напряженности, тем самым обозначив новую эскалацию отношений с Сеулом", - говорится в статье.

"Блестяще организованный взрыв этого здания вызвал бурю горячих похвал в прессе Пхеньяна - такое обращение обычно предназначалось для "верховного лидера", удивительно притихшего в последние месяцы. Теперь пропаганда посвящена впечатляющему возвышению Ким Ё Чжон, которая в апреле была выдвинута в Политбюро. Такое движение по орбите подпитывает политические спекуляции, поскольку в этом году "Маршал" резко сократил количество своих публичных выступлений, отчего возникли слухи о состоянии его здоровья, которое считается слабым. "Для режима нехарактерно такое выставление напоказ фигуры, отличной от лидера", - отмечает Ли Минён, бывший аналитик американского военного правительства в Сеуле. В ультрапирамидальной сталинской системе фигура вездесущего правителя обычно безоговорочно доминирует в пропаганде, опираясь на культ личности, пронизанный религиозностью. Последняя дочь покойного "дорогого лидера" Ким Чен Ира, "Принцесса", является частью клана, но до нее ни одна женщина не удостаивалась такой видимости в культуре с конфуцианскими и мачистско-милитаристами корнями", - отмечает автор статьи.

"(...) Выдвижение на первый план Ким Ё Чжон означает не ослабление власти "верховного лидера", а скорее новое распределение ролей в клане Кимов, считают эксперты в Сеуле. "Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но он делегировал все больше обязанностей Ким Ё Чжон, чтобы уменьшить свой стресс", - утверждают южнокорейские парламентарии, проинформированные их разведывательными службами (NIS).

"Ким Ё Чжон - реальный второй человек режима", - считает Чеонг Сеонг Чанг, эксперт Института Седжона, который полагает, что она участвует в принятии стратегических решений. Младшая сестра, воспитывавшаяся в подростковом возрасте вместе с братом в тайне на окраине Берна в Швейцарии под вымышленным именем пользуется вниманием и доверием "Маршала". Их объединяет опыт жизни за границей и ранняя смерть матери-танцовщицы скандального японского происхождения. Ее относительно скромное звание "заместителя директора объединенного фронтового департамента Рабочей партии", являющегося пропагандистским органом, маскирует ключевую роль Ким Ё Чжон на вершине непрозрачного режима, основанного ее великим дедом Ким Ир Сеном. Ее династическая родословная сочетается со своевременным брачным союзом, поскольку, по сообщениям южнокорейской прессы, она замужем за сыном Чхве Рён Хэ, председателя президиума верховного народного собрания. Этот влиятельный чиновник теперь занимает высший титул в иерархии после самого "верховного лидера", - указывает журналист.

"Растущая роль Ким Ё Чжон на дипломатической арене отвечает тактическим целям, а также урокам, извлеченным из двухлетних переговоров, отмеченных рискованными саммитами с Трампом и Муном. "Ким делегирует Ё Чжон отношения с США и Южной Кореей, чтобы защитить себя. Он понял, насколько сложны эти дела, и он захотел иметь собеседника, способного сказать ему правду в глаза", - считает Чеонг. Молодой лидер, униженный в Ханое, где он встретился с несговорчивым Трампом, осознал опасность нахождения на передовой и поэтому выдвинул в авангард свою сестру, чтобы она приняла на себя удары, тем самым он приберег для себя драгоценное пространство для маневров на переговорах и позаботился о своем безупречном имидже перед населением. Принцесса Ё Чжон берет на себя роль "крепкого орешка" против Сеула, множа обличения против "империалистов", в то время как ее старший брат в тени поддерживает личные отношения со своим американским коллегой. "Ее миссия состоит в том, чтобы сыграть "роль злодейки", позволяя лидеру выступить в качестве модератора", - расшифровывает Чеонг. Таким образом, диктатор тщательно поддерживает переписку с Трампом, несмотря на тупик в ядерных переговорах, о чем подробно говорится в книге Боба Вудворда "Ярость". Хозяин Пхеньяна ждет результатов американских выборов в надежде на переизбрание своего "друга" Трампа, предложившего ему международный статус, которого не смог добиться от первой мировой державыни один северокорейский лидер", - комментирует автор публикации.

"(...) Однако мачистские традиции режима уменьшают шансы этой женщины продолжить "родословную священной горы Пэкту", основанную ее дедом Ким Ир Сеном. Судьба "Принцессы" скорее будет судьбой "регентши" с миссией держать бразды правления до достижения совершеннолетия следующего наследника мужского пола. "Ким Чен Ын хочет, чтобы его преемником стал его сын, и рассчитывает на то, что до этого времени его будет сопровождать Ким Ё Чжон ", - считает Чеонг. Говорят, что мальчику около десяти лет, и даже разведслужбы не знают его имени. В случае безвременной кончины "Маршала" четвертому из Кимов придется полагаться на свою тетю Ё Чжон, чтобы взойти на трон ядерной диктатуры", - резюмирует Себастьян Фалетти.