Как Путин рассказывает небылицы Макрону, а тот ему не верит

(...)"Мне кажется, если в Европе раньше подозревали, что Путин с приветом, то теперь стали уверены", - написала в Twitter во вторник вечером Кира Ярмыш, пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального. Это одно среди десятков сообщений в российских соцсетях в ответ на опубликованную в Le Monde статью, написанную по данным анонимного источника, в которой описывается телефонный разговор президентов России и Франции 14 сентября как "настоящий диалог глухих". Под давлением Эммануэля Макрона по поводу применения нервно-паралитического вещества "Новичок" против Алексея Навального, едва вышедшего из комы в берлинской больнице, Владимир Путин стал "множить надуманные доводы", перебирая эксцентричные версии: оппозиционер мог сам себя отравить, кроме того, "Новичок" не столь недоступен, как принято считать, а почему бы не заглянуть в Латвию, где живет изобретатель "Новичка...", - пишет газета Liberation.

"Не краснея, отказываться признавать то, что известно всем; глазом не моргнув, выдвигать абсурдные гипотезы в духе теории заговора; перекладывать вину на соседа -подобные классические приемы коллективной российской власти и лично Владимира Путина с течением времени вызывают не столько удивление, сколько потрясение. Однако этот разговор, если он проходил в таких выражениях (ни одна из сторон этого не отрицает), и особенно тот факт, что его содержание оказалось обнародовано, рискует на длительное время оказать влияние на и без того сложные отношения между Кремлем и европейцами", - считает автор статьи Вероника Дорман.

"В марте 2014 года газета The New York Times сообщила, что канцлер Ангела Меркель после телефонного разговора с Владимиром Путиным о продолжающемся захвате Крыма позвонила Бараку Обаме и выразила свою обеспокоенность, отметив, что "она не уверена, сохранил ли Путин связь с реальностью". (...) "Путин находится в другом мире", - сказала она.

"(...) Не пережил ли на прошлой неделе Эммануэль Макрон свой "момент Меркель", столкнувшись с Владимиром Путиным, лишенным связи с действительностью, изолированным в башне из слоновой кости, одурманенным своей собственной пропагандой? А, может, российский лидер перешел на новый уровень политического цинизма, открыто заявив, что ничто не является правдой и все возможно?" - задумывается журналистка.

"Это тактика защиты, - анализирует политолог Татьяна Становая, руководитель аналитического центра R.Politik. - Путин исходит из того, что Запад всегда предвзято относится к России, так почему бы не рассмотреть все предположения как возможные?"

"(...) Мы не знаем, как произошла утечка этого разговора, - продолжает Становая. - И это не имеет особого значения. Важно то, что у Путина сужается пространство для маневра. Его точка зрения, которую он хотел бы сохранить в тайне, оказалась обнародована, что аннулирует все другие неделями выдвигаемые тезисы относительно гипогликемии и т. д. Путин признал, что это был "Новичок". Прозвучало признание, и это серьезно".

"(...) Степень ответственности Путина неясна, - говорит Становая. - Скорее всего, он не отдавал приказ, но те, кто отдавал его, действовали исходя из того, что у них есть мандат от Путина. Кроме того, границы между официальными структурами и частными субъектами в современной России весьма проницаемы, и порой однилегко принять за другие".

"По мнению многих российских наблюдателей, утечка должна была быть спланированной или, по крайней мере, обязательно подтвержденной Елисейским дворцом, и ее "стоит считать публичным выступлением самого Макрона, причем явно неспроста синхронизированным уже и с макроновским выступлением в ООН - он там говорил с трибуны, что России стоит объясниться по поводу отравления оппозиционера; получается, что объяснение, данное Путиным во время созвона восемь дней назад, француза не удовлетворило, и теперь - и это не меньший скандал, чем газетная утечка - Макрон требует у Путина объясниться уже публично", - пишет политический обозреватель Олег Кашин на сайте Republic. Елисейский дворец без комментариев ответил, что он "никогда не раскрывает содержания разговоров между главами государств". Кремль, со своей стороны, в лукавой манере также это опровергает устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, ну, по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов. Ну, это же Франция. Франция не может такого делать".

По мнению директора Московского Центра Карнеги Дмитрия Тренина, который высказался в Twitter, такую утечку следует рассматривать как сигнал: "Канал Москва-Париж для диалога между Россией и Западом также закрывается, вслед за каналом Москва-Берлин. Дипломатия отходит на второй план".