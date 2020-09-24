Строительство "Северного потока-2", вероятно, не будет остановлено

"Состояние здоровья лидера российской оппозиции Алексея Навального улучшается. Однако его отравление вынуждает правительство ФРГ принимать срочные решения", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Федеральное правительство с "большим облегчением" восприняло новость из берлинской клиники Charité: лидера российской оппозиции Алексея Навального выписали из стационара, - передает журналистка Клаудия фон Зальцен. - (...) Канцлер ФРГ Ангела Меркель с непривычной для нее резкостью сделала дело Навального пробным камнем, по которому будет определена ее будущая политика в отношении России. После того, как лаборатория бундесвера обнаружила химическое боевое отравляющее вещество "Новичок" в пробах Навального, Меркель потребовала расследования от России и пригрозила в ином случае последствиями. С тех пор прошло уже три недели. Однако желаемых ответов от России не последовало. К сожалению, в этом вопросе пока "нет ничего нового", сказал в среду представитель правительства Штеффен Зайберт".

"Более месяца спустя после отравления Навального российские власти еще не возбудили уголовное дело. Вместо этого в контролируемых Кремлем СМИ распространяется дезинформация - вплоть до неказистой теории о том, что Навальный был отравлен на медицинском борту или в Charité".

"То, что распространение подобной ложной информации осуществляется умышленно, недавно пришлось осознать французскому президенту Эммануэлю Макрону: в телефонном разговоре глава России Владимир Путин пытался намекнуть ему, что Навальный мог сам изготовить "Новичок" и отравиться. (...) Для федерального правительства высказывание Путина означает, что оно больше не может рассчитывать на требующееся от Кремля расследование. Это заставляет канцлера принимать срочные решения - ведь за четкими словами в начале сентября в ближайшее время должна последовать реакция", - говорится в статье.

"После отравления Навального в Германии зазвучали требования об окончательном или временном прекращении строительства спорного газопровода "Северный поток-2". Такой реакции более не исключали Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас. Однако против "Северного потока-2" высказались в первую очередь те, кто с самого начала выступал против газопровода, например Норберт Реттген, отвечающий в партии ХДС за внешнеполитические вопросы, а также "зеленые". Смены настроений внутри коалиции, которая до этого поддерживала проект, не наблюдается", - отмечает издание.

"Пока в Берлине считают крайне маловероятным, что федеральное правительство действительно остановит "Северный поток-2". Первым из членов правительства об этом высказался вице-канцлер Олаф Шольц (СДПГ). Он косвенно отверг прекращение строительства газопровода. "Северный поток-2" является не "государственным проектом Германии", а "экономическим и энергетическим проектом, в котором участвует очень много компаний", сказал министр финансов ФРГ в интервью газете Augsburger Allgemeine".

"Выразил ли Шольц позицию всего федерального правительства и, соответственно, канцлера, Зайберт не пожелал комментировать. Он сказал лишь, что канцлер, вице-канцлер и министр иностранных дел находятся в "тесном и хорошем контакте". Его слова вовсе не производят впечатления, что министр финансов высказал только свое мнение", - указывает автор статьи.

"В Берлине ожидают, что в качестве реакции на дело Навального могут быть приняты точечные персональные санкции. Однако это потребует согласования с другими членами ЕС. Как и прежде, в вопросе санкций против России правительство ФРГ может быть уверено в широкой поддержке внутри ЕС. Однако спор вокруг санкций ЕС против Белоруссии показал, что даже при таких условиях внутри Евросоюза трудно достичь единства за короткое время", - констатирует Der Tagesspiegel.